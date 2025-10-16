HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Notas de Prensa

BHP anuncia US$10 millones en exploración y US$1 millón en inversión social en Perú para los próximos 18 meses

BHP reafirma su compromiso con el desarrollo minero y social del Perú al anunciar una inversión de US$10 millones en exploración y US$1 millón en inversión social para los próximos 18 meses, consolidando al país como parte de su estrategia global de crecimiento.

BHP consolida su presencia en Perú, donde gestiona 15 proyectos de exploración. Fuente: Difusión.
BHP consolida su presencia en Perú, donde gestiona 15 proyectos de exploración. Fuente: Difusión.

Hoy en día, Perú es el país en que BHP tiene más proyectos de exploraciones de toda la compañía, demostrando el interés que tiene BHP en el Perú y en las potenciales oportunidades de crecimiento en cobre.

En esta edición de Perumin, la delegación de ejecutivos de BHP está presente en Arequipa para reafirmar su compromiso con el desarrollo de negocios en el país, consolidar relaciones y presentar los avances de sus proyectos de inversión social.

Desde 2012, la compañía ha desarrollado proyectos de exploración en Perú y, actualmente, BHP gestiona un portafolio de 15 proyectos activos en seis regiones, enfocadas en el cobre como mineral clave para la transición energética, la descarbonización y la digitalización.

Queremos seguir siendo parte del desarrollo minero del Perú. La exploración es la primera etapa de todo proyecto minero y resulta clave para sentar las bases de futuros avances. Por ello, continuamos apostando por el país y su gran potencial geológico, con el cobre como prioridad en nuestra agenda de crecimiento y la convicción de generar valor económico y social en Perú”, señaló René Muga, VP Corporate Affairs Latin America BHP.

Inversión social con enfoque comunitario

Desde 2022, BHP integró la inversión social a su estrategia de exploración basado en el plan global de Valor Social de la compañía, fortaleciendo así relaciones con comunidades y generando valor compartido. En este marco, ha destinado en promedio US$1 millón anual a proyectos que benefician directamente a comunidades locales.

La compañía ya cuenta con una Alianza con Enseña Perú, que desde hace cuatro años promueve una mejor educación en comunidades rurales, involucrando a docentes, estudiantes y familias. Por otro lado, se estableció una alianza estratégica con Coordinadora Rural, con quienes se han desarrollado proyectos de abastecimiento de agua y mejora agropecuaria en zonas remotas del país.

Además, como parte de los trabajos de exploración de la compañía, BHP creó el programa Xplor, una aceleradora mundial de innovación para la exploración de minerales en fase inicial. En 2025, por primera vez, dos proyectos latinoamericanos fueron incluidos, uno de ellos en Perú. Las postulaciones para la edición 2026 de Xplor ya se encuentran abiertas.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Ejecución de inversión pública 2025: solo nueve gobiernos locales superan el 50% a tres meses de cerrar el año

Ejecución de inversión pública 2025: solo nueve gobiernos locales superan el 50% a tres meses de cerrar el año

LEER MÁS
Aprueban ley que obliga a priorizar inversiones públicas retrasadas

Aprueban ley que obliga a priorizar inversiones públicas retrasadas

LEER MÁS
Inversión extranjera directa alcanza los US$1.407 mil millones y redefine la competencia global

Inversión extranjera directa alcanza los US$1.407 mil millones y redefine la competencia global

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio climático en la Amazonía: comunidades locales adoptan prácticas resilientes en Madre de Dios y San Martín

Cambio climático en la Amazonía: comunidades locales adoptan prácticas resilientes en Madre de Dios y San Martín

LEER MÁS
Agencia de comunicaciones se impone ante Marvel y recibe reconocimiento internacional

Agencia de comunicaciones se impone ante Marvel y recibe reconocimiento internacional

LEER MÁS
Andes Motor presenta la Excavadora sobre neumáticos marca SANY modelo SY155W: Innovación y seguridad para el sector de construcción y minería

Andes Motor presenta la Excavadora sobre neumáticos marca SANY modelo SY155W: Innovación y seguridad para el sector de construcción y minería

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Notas de Prensa

MPT avanza con saneamiento en vías para proyecto de asfaltado en calles del Sector Cortijo

Perú presenta Hoja de Ruta al 2040 para reducir contaminación por plásticos

Restauran más 700 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025