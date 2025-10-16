BHP anuncia US$10 millones en exploración y US$1 millón en inversión social en Perú para los próximos 18 meses

Hoy en día, Perú es el país en que BHP tiene más proyectos de exploraciones de toda la compañía, demostrando el interés que tiene BHP en el Perú y en las potenciales oportunidades de crecimiento en cobre.

En esta edición de Perumin, la delegación de ejecutivos de BHP está presente en Arequipa para reafirmar su compromiso con el desarrollo de negocios en el país, consolidar relaciones y presentar los avances de sus proyectos de inversión social.

Desde 2012, la compañía ha desarrollado proyectos de exploración en Perú y, actualmente, BHP gestiona un portafolio de 15 proyectos activos en seis regiones, enfocadas en el cobre como mineral clave para la transición energética, la descarbonización y la digitalización.

“Queremos seguir siendo parte del desarrollo minero del Perú. La exploración es la primera etapa de todo proyecto minero y resulta clave para sentar las bases de futuros avances. Por ello, continuamos apostando por el país y su gran potencial geológico, con el cobre como prioridad en nuestra agenda de crecimiento y la convicción de generar valor económico y social en Perú”, señaló René Muga, VP Corporate Affairs Latin America BHP.

Inversión social con enfoque comunitario

Desde 2022, BHP integró la inversión social a su estrategia de exploración basado en el plan global de Valor Social de la compañía, fortaleciendo así relaciones con comunidades y generando valor compartido. En este marco, ha destinado en promedio US$1 millón anual a proyectos que benefician directamente a comunidades locales.

La compañía ya cuenta con una Alianza con Enseña Perú, que desde hace cuatro años promueve una mejor educación en comunidades rurales, involucrando a docentes, estudiantes y familias. Por otro lado, se estableció una alianza estratégica con Coordinadora Rural, con quienes se han desarrollado proyectos de abastecimiento de agua y mejora agropecuaria en zonas remotas del país.

Además, como parte de los trabajos de exploración de la compañía, BHP creó el programa Xplor, una aceleradora mundial de innovación para la exploración de minerales en fase inicial. En 2025, por primera vez, dos proyectos latinoamericanos fueron incluidos, uno de ellos en Perú. Las postulaciones para la edición 2026 de Xplor ya se encuentran abiertas.