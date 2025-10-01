HOYSuscripcion LR Focus

Este 1 y 2 de octubre Trujillo vivirá la feria vocacional más grande del norte

Se esperan más de 8 mil escolares. Jóvenes de diferentes colegios de Trujillo tendrán una experiencia cercana con su futura profesión.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., los asistentes podrán recorrer las modernas instalaciones de la UPAO. Fuente: Difusión.
Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., los asistentes podrán recorrer las modernas instalaciones de la UPAO. Fuente: Difusión.

Este 1 y 2 de octubre, Trujillo vivirá la feria de carreras más grande del norte del país: Descubre UPAO 2025. Durante dos días, más de ocho mil estudiantes de los últimos años de colegio y recién egresados tendrán la oportunidad de encontrar la orientación vocacional que necesitan.

Descubre UPAO ofrece un programa lleno de experiencias prácticas y dinámicas, pensado para que cada joven viva de cerca lo que significa estudiar la carrera que le apasiona.

Stands informativos, talleres vivenciales de carreras, talleres vocacionales, proyectos reales de estudiantes; además de la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación son algunos de los atractivos de la feria que este año promete superar las expectativas y alcanzar cifras récord durante sus dos jornadas de desarrollo en nuestra ciudad.

Programa variado

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., miles de estudiantes podrán disfrutar una enriquecedora experiencia gracias a talleres vivenciales diseñados para conocer los retos y aprendizajes que enfrentan los estudiantes universitarios. Así mismo, tendrán la oportunidad de realizar un recorrido por las instalaciones de la UPAO en el que podrán conocer su moderna infraestructura y principales laboratorios.

La Universidad Privada Antenor Orrego cuenta con más de 200 laboratorios y talleres en sus dos campus, y más de 37 años de experiencia en el rubro de educación superior, atributos que respaldan su propuesta.

“Vamos a disfrutar días cargados de muchas emociones. Este 1 y 2 de octubre en el campus Trujillo, muchos jóvenes tendrán una experiencia 100 % vivencial con la carrera de su preferencia. Sabemos lo mucho que quieren aclarar sus dudas y tomar la mejor elección, por eso tratamos de brindarles todos los recursos que les permitan identificar adecuadamente su vocación con el fin de que tomen una decisión acertada cuando postulen a la universidad”, indicó el director de Marketing y Comunicaciones de la UPAO, Rolando Morin.

Si te interesa participar de este evento, aún estás a tiempo. Obtén tu ticket de ingreso de forma virtual y gratuita en: upao.info/feria.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

