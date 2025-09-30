Reto Solidario BCP: cada donación se duplica en la Teletón 2025

Desde las 9:15 p.m. hasta las 10:15 p.m., el Perú vivió una hora decisiva para demostrar la fuerza de su solidaridad. En ese lapso, todas las donaciones realizadas a través de Yape, Banca por Internet y la Banca Móvil BCP fueron duplicadas automáticamente por el BCP, hasta un millón de soles, multiplicando así el impacto de cada aporte.

Esto significa que, si donaste 10 soles, el BCP pondrá 10 más; si donaste 50, serán 100. Cada aporte, durante una hora, se transforma así en el doble de terapias, rehabilitación y esperanza para las niñas y niños de la Teletón. Este reto representa una oportunidad única para que miles de peruanos hagan crecer su solidaridad y contribuyan de manera directa a que la Teletón alcance su meta de S/ 8 millones 54 mil 927, que permitirá financiar terapias y programas de rehabilitación para niñas, niños y jóvenes con discapacidad física y autismo en todo el país.

“El Reto BCP es un llamado de emergencia: estamos en un momento decisivo y necesitamos que cada peruano se sume ahora. Cada donación no solo cuenta, se transforma en vida, en esperanza y en futuro para miles de niñas y niños que dependen de la Teletón”, resaltó Sergio León, Gerente General de Fundación Teletón.

El Reto BCP se vivió en vivo a través de América Televisión, TV Perú y plataformas digitales, movilizando al país entero a donar en el momento más importante de la maratón solidaria.

Porque en la Teletón, ¡Unidos es Posible!

¿Cómo sumarte al Reto BCP?

¡Es muy fácil ayudar y hacer la diferencia!

Yapea ya al 989 361 677

Deposita tu donación en las cuentas oficiales:

Cuenta Corriente en soles: 191-011-11-11-0-33

Cuenta Corriente en dólares: 191-077-77-77-1-41

Desde la Banca Móvil BCP: ingresa a Donaciones, selecciona Teletón y coloca el monto con el que deseas apoyar.

Cada sol donado suma para llegar a la meta y devolver la esperanza a miles de niñas y niños del Perú.