HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Notas de Prensa

Reto Solidario BCP: cada donación se duplica en la Teletón 2025

La Teletón 2025 vivió un momento decisivo el sábado 13 de setiembre, con el Reto BCP, una activación solidaria que duplicó cada donación realizada por los peruanos. 

El Reto BCP se transmitió en vivo por América Televisión y TV Perú. Fuente: LR.
El Reto BCP se transmitió en vivo por América Televisión y TV Perú. Fuente: LR.

Desde las 9:15 p.m. hasta las 10:15 p.m., el Perú vivió una hora decisiva para demostrar la fuerza de su solidaridad. En ese lapso, todas las donaciones realizadas a través de Yape, Banca por Internet y la Banca Móvil BCP fueron duplicadas automáticamente por el BCP, hasta un millón de soles, multiplicando así el impacto de cada aporte.

Esto significa que, si donaste 10 soles, el BCP pondrá 10 más; si donaste 50, serán 100. Cada aporte, durante una hora, se transforma así en el doble de terapias, rehabilitación y esperanza para las niñas y niños de la Teletón. Este reto representa una oportunidad única para que miles de peruanos hagan crecer su solidaridad y contribuyan de manera directa a que la Teletón alcance su meta de S/ 8 millones 54 mil 927, que permitirá financiar terapias y programas de rehabilitación para niñas, niños y jóvenes con discapacidad física y autismo en todo el país.

“El Reto BCP es un llamado de emergencia: estamos en un momento decisivo y necesitamos que cada peruano se sume ahora. Cada donación no solo cuenta, se transforma en vida, en esperanza y en futuro para miles de niñas y niños que dependen de la Teletón”, resaltó Sergio León, Gerente General de Fundación Teletón.

El Reto BCP se vivió en vivo a través de América Televisión, TV Perú y plataformas digitales, movilizando al país entero a donar en el momento más importante de la maratón solidaria.

Porque en la Teletón, ¡Unidos es Posible!

¿Cómo sumarte al Reto BCP?

¡Es muy fácil ayudar y hacer la diferencia!

  • Yapea ya al 989 361 677
  • Deposita tu donación en las cuentas oficiales:
  • Cuenta Corriente en soles: 191-011-11-11-0-33
  • Cuenta Corriente en dólares: 191-077-77-77-1-41
  • Desde la Banca Móvil BCP: ingresa a Donaciones, selecciona Teletón y coloca el monto con el que deseas apoyar.

Cada sol donado suma para llegar a la meta y devolver la esperanza a miles de niñas y niños del Perú.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Milenka donó S/1.000 a la Teletón en vivo, pero usuarios en redes la trolean: "Reír para no llorar"

Milenka donó S/1.000 a la Teletón en vivo, pero usuarios en redes la trolean: "Reír para no llorar"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

Gisela Valcárcel sorprende al revelar en vivo la fuerte suma de dinero que donó a la Teletón: “Es lo menos que podía hacer”

LEER MÁS
La Teletón Perú supera la meta y recauda S/9 168 509: "Cuando los peruanos se unen, los sueños se hacen realidad"

La Teletón Perú supera la meta y recauda S/9 168 509: "Cuando los peruanos se unen, los sueños se hacen realidad"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laboratorio de poesía "La construcción del poema"

Laboratorio de poesía "La construcción del poema"

LEER MÁS
Empresa peruana de productos de seguridad acelera su plan de expansión

Empresa peruana de productos de seguridad acelera su plan de expansión

LEER MÁS
XVI Congreso Regional de Líderes Escolares: “Construyamos Democracia: Discierne, decide y transforma”

XVI Congreso Regional de Líderes Escolares: “Construyamos Democracia: Discierne, decide y transforma”

LEER MÁS
EMTRAFESA adquiere nuevas unidades

EMTRAFESA adquiere nuevas unidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Notas de Prensa

Laboratorio de poesía "La construcción del poema"

Empresa peruana de productos de seguridad acelera su plan de expansión

XVI Congreso Regional de Líderes Escolares: “Construyamos Democracia: Discierne, decide y transforma”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota