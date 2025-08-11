FEDUP: 101 años construyendo el deporte universitario en Perú

La Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) cumple este 7 de agosto 101 años de vida institucional promoviendo, organizando y fortaleciendo el deporte universitario a nivel nacional e internacional. Su origen se remonta a las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fue fundada en 1924 como una respuesta al creciente interés por el deporte entre los estudiantes.

Actualmente, la FEDUP representa al sistema universitario deportivo del Perú, integrando a las universidades públicas y privadas más importantes del país. Su labor se ha consolidado en el tiempo gracias a su rol como ente oficial autorizado para la organización de torneos universitarios nacionales y su acreditación ante organismos internacionales como la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), la Confederación Sudamericana Universitaria de Deportes (COSUD) y el Comité Olímpico Peruano.

Una de las principales muestras del impacto de la FEDUP se vio reflejada en su más reciente Universiada 2024, donde más de 7 mil estudiantes de todo el país se congregaron para competir en diversas disciplinas en la ciudad de Arequipa. Este evento no solo resalta la magnitud de su alcance, sino también el compromiso de la juventud universitaria con la actividad física, la competencia saludable y los valores deportivos.

Pero el reto continúa. En el marco de este aniversario, FEDUP también asume un nuevo hito: ser el ente organizador de los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026, un evento internacional sin precedentes para el país, que reunirá a cientos de atletas universitarios del continente. Esta responsabilidad reafirma su liderazgo regional y la preparación del Perú para ser sede de competencias de gran escala.

Con más de un siglo de historia, la Federación continúa renovando su compromiso con el deporte universitario y proyecta nuevos desafíos, entre ellos, reforzar la presencia del Perú en los escenarios internacionales y ampliar el acceso al deporte en más universidades del país.