HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
Notas de Prensa

FEDUP: 101 años construyendo el deporte universitario en Perú

Desde su fundación en San Marcos, la Federación ha crecido hasta convertirse en la institución oficial que organiza y representa al deporte universitario del país a nivel nacional e internacional.

La FEDUP se prepara para ser el organizador de los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. Fuente: Difusión.
La FEDUP se prepara para ser el organizador de los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026. Fuente: Difusión.

La Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) cumple este 7 de agosto 101 años de vida institucional promoviendo, organizando y fortaleciendo el deporte universitario a nivel nacional e internacional. Su origen se remonta a las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fue fundada en 1924 como una respuesta al creciente interés por el deporte entre los estudiantes.

Actualmente, la FEDUP representa al sistema universitario deportivo del Perú, integrando a las universidades públicas y privadas más importantes del país. Su labor se ha consolidado en el tiempo gracias a su rol como ente oficial autorizado para la organización de torneos universitarios nacionales y su acreditación ante organismos internacionales como la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), la Confederación Sudamericana Universitaria de Deportes (COSUD) y el Comité Olímpico Peruano.

Una de las principales muestras del impacto de la FEDUP se vio reflejada en su más reciente Universiada 2024, donde más de 7 mil estudiantes de todo el país se congregaron para competir en diversas disciplinas en la ciudad de Arequipa. Este evento no solo resalta la magnitud de su alcance, sino también el compromiso de la juventud universitaria con la actividad física, la competencia saludable y los valores deportivos.

Pero el reto continúa. En el marco de este aniversario, FEDUP también asume un nuevo hito: ser el ente organizador de los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026, un evento internacional sin precedentes para el país, que reunirá a cientos de atletas universitarios del continente. Esta responsabilidad reafirma su liderazgo regional y la preparación del Perú para ser sede de competencias de gran escala.

Con más de un siglo de historia, la Federación continúa renovando su compromiso con el deporte universitario y proyecta nuevos desafíos, entre ellos, reforzar la presencia del Perú en los escenarios internacionales y ampliar el acceso al deporte en más universidades del país.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
¡Perú campeón! Cristhiana de Osma se llevó título del Mundial de Esquí Acuático U21 2025 en Canadá

¡Perú campeón! Cristhiana de Osma se llevó título del Mundial de Esquí Acuático U21 2025 en Canadá

LEER MÁS
¡Bicampeones! Florida Panthers vencieron 5-1 a Oilers y se llevan la Stanley Cup 2025 de la NHL

¡Bicampeones! Florida Panthers vencieron 5-1 a Oilers y se llevan la Stanley Cup 2025 de la NHL

LEER MÁS
[NHL resultados] Panthers vs Oilers por la Stanley Cup 2025: ¿quién ganó el Game 5 de la final del hockey sobre hielo?

[NHL resultados] Panthers vs Oilers por la Stanley Cup 2025: ¿quién ganó el Game 5 de la final del hockey sobre hielo?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la corte de Lambayeque y alcalde de la victoria impulsan futura sede de unidad de flagrancia

Presidente de la corte de Lambayeque y alcalde de la victoria impulsan futura sede de unidad de flagrancia

LEER MÁS
El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca, realiza juzgamiento por robo agravado y expide sentencia en 9 días

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca, realiza juzgamiento por robo agravado y expide sentencia en 9 días

LEER MÁS
Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca ordena detención preliminar por 7 días contra investigados por robo agravado y tenencia ilegal de armas

Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca ordena detención preliminar por 7 días contra investigados por robo agravado y tenencia ilegal de armas

LEER MÁS
Marco Sifuentes y La marcha del fin del mundo vuelven al Centro de Lima

Marco Sifuentes y La marcha del fin del mundo vuelven al Centro de Lima

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, que sufrió atentado en junio

Cubanos pueden estudiar gratis en Estados Unidos: requisitos para solicitar la beca Hubert hasta el 31 de agosto de 2025

Notas de Prensa

Presidente de la corte de Lambayeque y alcalde de la victoria impulsan futura sede de unidad de flagrancia

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca, realiza juzgamiento por robo agravado y expide sentencia en 9 días

Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca ordena detención preliminar por 7 días contra investigados por robo agravado y tenencia ilegal de armas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota