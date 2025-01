La industria cervecera peruana genera 20 mil empleos y representa casi el 1% del PBI nacional

En el marco del evento “Tierra de Cerveceros: el presente y el futuro del sector cervecero en el Perú”, organizado por el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), representantes de las principales empresas de la industria cervecera peruana resaltaron que esta actividad productiva genera más de 20,000 empleos, entre directos e indirectos, y que, además, por cada dólar invertido por el sector en la economía peruana se generan US$ 2.2 adicionales en la cadena de valor.

Potencial y limitaciones

En el evento realizado en la sede de la SNI se destacó que en nuestro país operan cerca de cien empresas cerveceras, tanto grandes como artesanales, y en conjunto producen unos 14 millones de hectolitros al año.

Respecto al consumo per cápita, los peruanos beben en promedio 43,5 litros de cerveza al año, una cifra baja comparada con otros países de la región como Colombia (55 litros) o México (65 litros), y más distante aún de República Checa, país líder en el consumo mundial de esta bebida con 188 litros anuales.

Los expositores coincidieron en que la industria peruana de la cerveza debe enfocarse en aprovechar su potencial como bebida ampliamente aceptada (la beben 4 de cada 10 adultos peruanos) a través de la innovación, la creación de nuevas experiencias y ocasiones de consumo, así como el fortalecimiento de las relaciones con los consumidores, para así aumentar su consumo responsable, que es el objetivo de la iniciativa “Tierra de Cerveceros”, además de posicionar al sector cervecero como motor de la economía y de la cultura peruana.

El Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI resaltó que la industria cervecera es una gran generadora de recursos para el país, pues significa casi el 1% del PBI nacional, además de aportar más de S/ 4 mil millones en impuestos al año, lo suficiente para construir 12 hospitales de alta complejidad, 500 colegios o más de 2,700 km de carreteras.

Cabe señalar que industria cervecera peruana tiene más de 31 estilos reconocidos, además de cervezas experimentales que incluyen ingredientes locales. Detrás de su producción hay más de 120 maestros cerveceros y 200 marcas registradas en el 50% de los departamentos del país, según datos de la Cámara Cervecera Peruana.

Datos estadísticos

El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI resaltó que, entre enero y noviembre del 2024, la producción de cerveza (blanca) sufrió una caída del 1,8% en comparación a similar periodo del año anterior.

El Instituto también detalló que las exportaciones de cerveza de malta sumaron US$ 5,3 millones en el periodo enero-noviembre de 2024. En valor, Chile fue el destino del 41,1% de las exportaciones peruanas de cerveza de malta, seguido de Estados Unidos, España y Colombia en el periodo mencionado.

En el evento también se resaltó que el Perú es el segundo país con mayor Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en la región, US$ 61 por hectolitro (equivalente a 100 litros), siendo el doble del promedio regional y muy por encima de países como México (US$ 22) y Colombia (US$ 29).

Producto estrella de bodegas

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), refirió que el comercio de cerveza involucra a más de 300 mil bodegueros, para quienes la venta de esta bebida representa el 30% de sus ingresos, convirtiéndose en un pilar fundamental para estos emprendedores y el crecimiento de sus negocios.