¿Quién es Leticia Pizarro, la entrenadora vocal que ha trabajado con salseros, cumbiamberos y hasta figuras de televisión?

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La reconocida cantante y coach vocal Leticia Pizarro ha construido en los últimos años una sólida trayectoria dedicada a la preparación y asesoría de artistas, bandas y orquestas. Desde su experiencia como entrenadora vocal, ha trabajado con solistas y exponentes de distintos géneros, entre ellos rap, reguetón, salsa y cumbia, además de agrupaciones musicales y figuras vinculadas a la televisión. También ha contribuido en la preparación de voces pertenecientes a reconocidos grupos de música tropical y cumbia.

Dentro de su experiencia como mentora figuran integrantes y exintegrantes de agrupaciones como Los Claveles de la Cumbia, La Bella Luz, Armonía 10, Las Estrellas de la Cumbia, Rumba Star Less, Sabor Bacano, Rumba Star Kids y Amor Rebelde, entre otros. "Me siento bien contenta de que cada uno de ellos consiga experiencia y de haber asesorado a tanta gente. Trato de dar lo mejor de mí para cada uno", comenta.

Leticia Pizarro y su nuevo proyecto musical

Precisamente, a partir de esta amplia experiencia en la formación artística y vocal, Leticia Pizarro, artista contralto y mentora, presenta su nuevo proyecto: la Escuela de Voces. La iniciativa busca reunir en un solo espacio diferentes ambientes destinados tanto a la formación artística como a la producción musical, con una propuesta orientada a fortalecer las capacidades técnicas e interpretativas de quienes desean desarrollarse en el mundo de la música.

La Escuela de Voces brindará capacitación especializada en técnica vocal, ampliación y manejo de registros, colocación y cuidado de la voz, dirigida tanto a quienes recién empiezan como a cantantes con experiencia profesional. Paralelamente, Leticia Producciones ofrecerá asesoría integral para proyectos de solistas, baile, teatro y ensambles, abarcando procesos que van desde la composición y los arreglos musicales hasta la producción discográfica bajo su propio sello.

El objetivo es convertir este espacio en un verdadero semillero de nuevos talentos, especialmente enfocado en los géneros tropicales, afro-latinos y en el desarrollo de una interpretación escénica integral. Para Pizarro, la disciplina es fundamental en el crecimiento de cualquier artista. "Como yo siempre le digo a mis alumnos, en la exigencia está la excelencia. La perseverancia y constancia hacen que ellos cada día adquieran más nivel. Estar en un escenario grande no es fácil, pero tampoco es imposible", afirma.

La artista también anima a las nuevas generaciones a asumir la música con compromiso, pasión y perseverancia. "Lo que les aconsejo es luchar por sus sueños, seguir con sus anhelos, cumplir sus metas, verlo como una carrera musical y ser muy apasionados para que puedan brillar", señala.

Finalmente, Leticia Pizarro deja un mensaje de motivación para quienes buscan abrirse camino en la música: "Y lo que yo le digo a los jóvenes es: no se rindan. Si tú puedes hablar, yo me encargo de educar tu voz y lo vamos a conseguir juntos".