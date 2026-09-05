Brytiago sorprende con su llega a Lima: fenómeno puertorriqueño presenta su tema ‘Estoy pa ti’

El cantante puertorriqueño Brytiago celebra el éxito de 'Estoy Pa' Ti', que ya supera los 15 millones de reproducciones en plataformas digitales y continúa creciendo en Latinoamérica. Foto: difusión

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El cantante puertorriqueño Brytiago celebra el impacto de 'Estoy Pa’ Ti', sencillo que ya superó los 15 millones de reproducciones en plataformas digitales y continúa ganando fuerza en distintos mercados de Latinoamérica.

La historia del tema comenzó mucho antes de su lanzamiento. Originalmente grabada en 2016 y mantenida inédita durante años, la canción fue presentada inicialmente como un adelanto en redes sociales. La respuesta del público llevó a Brytiago a lanzarla por sorpresa, convirtiéndola rápidamente en un fenómeno digital. Actualmente, 'Estoy Pa’ Ti' acumula más de 15 millones de streams, supera los 14 millones de visualizaciones en YouTube y registra más de 3,8 millones de creaciones en TikTok.

Su alcance también se ha reflejado en los principales rankings musicales de la región. El sencillo debutó en el puesto #9 del Top 100 de Billboard Colombia y logró ingresar al Top 10 de Spotify en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Venezuela.

La producción estuvo a cargo de Viejo Culprit, mientras que el visualizer fue dirigido por JCAM Films. Musicalmente, la canción recupera el sonido crudo, melódico y característico del trap que marcó los primeros años de la carrera de Brytiago. De esta manera, 'Estoy Pa’ Ti' conecta aquella etapa inicial con su actual propuesta artística y confirma que la esencia que conquistó a sus primeros seguidores continúa vigente casi una década después de haber sido creada.

El éxito del sencillo llega, además, en una etapa de crecimiento internacional para el artista. Recientemente, Brytiago concluyó una gira por distintas ciudades de España con localidades agotadas. A ello se suma un importante reconocimiento internacional: su participación en la Summer Playlist 2026 del expresidente Barack Obama con ‘La Father (Remix)’, una de las únicas dos canciones en español incluidas en la selección de este año.

Con una trayectoria respaldada por éxitos multiplatino como ‘Asesina’ y colaboraciones junto a grandes exponentes de la música urbana como Daddy Yankee, Bad Bunny y Ozuna, Brytiago se mantiene como una de las figuras destacadas del género. Desde su etapa como artista independiente, continúa demostrando el alcance de su música, con miles de millones de reproducciones acumuladas y una audiencia internacional que sigue creciendo.

Mientras prepara los últimos detalles de su próximo álbum de estudio, el éxito de 'Estoy Pa’ Ti' representa un regreso significativo a sus raíces musicales. El inesperado resurgimiento de esta canción no solo conecta su pasado con el presente, sino que también abre el camino para una nueva etapa en la carrera del artista puertorriqueño.