Il Volo regresa a Lima para un concierto: "Estamos del lado de los que sufren"

Concierto. El grupo italiano regresa a Perú luego de 13 años.

Grupo italiano.
Grupo italiano. | Difusión.

En medio de la crisis social y política, cantantes nacionales han cancelado o postergado sus conciertos. La llegada de figuras internacionales continúa su programación por ser parte de giras mundiales, pero la coyuntura peruana no es ajena para muchos.

“Estamos del lado de todas las personas que están sufriendo”, nos responden los italianos de Il Volo. “En este momento, en cada lugar del mundo hay una crisis: una crisis económica, guerras, una crisis humanitaria y otras crisis. Y lo que podemos hacer nosotros, como todas las personas en el mundo, es hacer una contribución. Estamos del lado de las personas que están pasando por un momento muy difícil”.

El grupo formado en 2009, con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, tiene como uno de sus hitos haber cantado al lado de Barbra Streisand y de Celine Dion cuando fueron invitados a participar en el álbum realizado a beneficio de las víctimas del terremoto de Haití. Luego acompañaron a Streisand en su gira. “Es algo que nunca vamos a olvidar en nuestra vida. Y también somos muy agradecidos a Barbra porque ella creyó en tres niños. El We Are the World for Haiti lo hicimos con todos los artistas americanos, con Justin Bieber, con Lionel Richie y fue una gira por Estados Unidos que duró un mes. En 10 ciudades. Aunque ya pasaron muchos años, fue una de las experiencias internacionales que nos ayudó a crecer mucho”.

Su álbum debut homónimo alcanzó el puesto número 10 en el Billboard 200 

 El grupo de crossover clásico o pop lírico, lanzó el año pasado su primer disco con canciones propias, Ad Astra. Su música, sostienen, no va de acuerdo a las tendencias. “Para nosotros no es tan fácil sacar un álbum de inéditos. Queríamos que fuera un álbum con nuestros pensamientos, nuestras experiencias de vida. Lo nuestro no es un género musical que va junto a la moda. Por eso hay géneros musicales que llegan muy pronto y hay géneros musicales que necesitan tiempo. Y este sí necesita tiempo para llevarlo a un público y hacer crecer cada año a ese público. Creo que estamos haciendo lo que en el pasado los grandes como Luciano Pavarotti y Andrea Bocelli hicieron, ellos llevaron el género clásico, la música clásica fuera de los teatros, lo llevaron al gran público”.

Para su regreso a Lima luego de 13 años, mañana en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, preparan un nuevo show que muestre la última década de su carrera. También, están de acuerdo con apoyar otro evento benéfico. “La música es poderosa y se necesita como el agua y el pan. Y como banda, a las personas nunca decimos no. Y entonces, si un día alguien nos pregunta o nos reclama cantar, claro, nosotros siempre estaremos allí”.

