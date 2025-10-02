HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Música

Charly García sobre la canción con Sting: “Siempre fui un gran admirador”

'In the City'. El argentino y el cantante inglés estrenan este mes la primera colaboración juntos. “Fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón”, dice Sting.

Charly García.
Charly García. | AFP

In the City es el nombre de la canción que reúne a Charly García y a Sting en una colaboración histórica. El tema será lanzado el 9 de octubre en formato vinilo, producido por Sony Music. “Todavía no caigo de la emoción de que un artista de la talla de Sting, al que siempre tuve presente en mi vida, participó con tanta buena onda y predisposición. Al ver el video o escuchar la canción con amigos no deja de sorprenderme. Espero que la gente lo disfrute como nosotros disfrutamos haciéndolo”, dice el argentino a la revista Rolling Stone.

Sting y Charly García se conocieron hace más de tres décadas durante la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional. “Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show (en Buenos Aires). Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo”.

Se trata de la canción incluida en el disco Kill Gil (2010) bajo el título In the City that Never Sleeps. La revista dice que García no cuenta con la misma locuacidad de antes, así que respondió por correo electrónico. “Me produjo una emoción increíble escuchar la voz de Sting y quedé muy conforme con el sonido general del tema”.

PUEDES VER: Charly García y Sting: colaboración histórica

lr.pe

Al lanzamiento se suma un proyecto con Nito Mestre, León Gieco, María Rosa Yorio y Raúl Porchetto. “Tengo siempre presente el recuerdo de mis compañeros del grupo y lo lindo que fue cantar con ellos. Además, me gustó mucho cómo quedó la nueva masterización”, señala sobre Porsuigieco (1976), el único disco que grabaron juntos.  “El vinilo me parece el mejor formato para escuchar música”.

“Charly es un gran compositor e intérprete extraordinario”

La revista posteó la exclusiva en una doble portada: al frente, Charly García; en el reverso, Sting. El músico inglés también respondió por correo electrónico. “Charly García es un gran compositor y siempre me impresiona cómo puede integrar diferentes estilos en sus canciones. Como resultado, sus arreglos son impredecibles y frescos. El elemento clave en la música es la sorpresa, y nadie puede decir que Charly no nos haya sorprendido a todos en algún momento. Me esfuerzo por sorprenderme a mí mismo al hacer música. Creo que, en ese sentido, Charly y yo podríamos ser parecidos”.

En septiembre, cuando anunciaron el proyecto, el argentino había sido visto filmando en las calles de Buenos Aires y transportándose en taxi. “Tener a Charly en nuestro concierto fue genial. Me regaló una copia en vinilo de su álbum (La lógica del escorpión) y pudimos charlar antes y después del concierto. Dondequiera que va en Buenos Aires, la gente le dice: ‘Gracias, Charly’. Es un sentimiento muy bonito que comparto. Gracias, Charly, por tu música y por invitarme a cantar esta canción”.

PUEDES VER: Sting en Lima: cinco décadas de música

lr.pe

Acerca de la canción, Sting sostiene que le agradó que el tema haya capturado lo que refleja una ciudad. “Soy un inglés en Nueva York, y me encanta la ciudad. Claro que me iba a atraer una canción que ensalce su encanto y sus virtudes. Charly grabó algunas de sus canciones más célebres en Nueva York. Conoce la energía e inspiración que puede transmitir. Me encantó In the City la primera vez que la escuché. Captura esa sensación que uno tiene en Nueva York de estar rodeado de gente y, al mismo tiempo, solo. En cuanto a la voz, es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías”.

El ex The Police, comentó que estaba familiarizado con la música del argentino. La escuchaba junto a su banda. “Tanto Martín (Kierszenbaum), que también creció en Buenos Aires, como Dominic (Miller) sienten un inmenso respeto por Charly, un compositor e intérprete extraordinario. Por ellos, yo conocía el trabajo pionero de Charly”.

Lo más visto
Lo último
Jaze: "Siempre supe que mi camino era la música, pero no sabía cómo"

Jaze: "Siempre supe que mi camino era la música, pero no sabía cómo"

LEER MÁS
¿Quién es Amaranta, la cantante que llevó ayuda a los manifestantes alojados en la UNI?

¿Quién es Amaranta, la cantante que llevó ayuda a los manifestantes alojados en la UNI?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Charly García sobre la canción con Sting: “Siempre fui un gran admirador”

Magaly Medina detiene programa en vivo y explota contra su equipo por interrumpirla: "O hablas tú, o hablo yo"

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Música

Tony Succar da detalles de la participación de Isabela Merced en su concierto: "Es un orgullo que sea peruana"

Sinfonía por el Perú: Orquesta y Coro Juvenil presentan “Requiem de Mozart” y alistan viaje a Toronto, Canadá

Jaze: "Siempre supe que mi camino era la música, pero no sabía cómo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Elecciones 2026 en riesgo: JNE solicita S/ 372 millones adicionales para los próximos comicios electorales

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

Congreso apela decisión del PJ que ordena pensión vitalicia a Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025