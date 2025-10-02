Charly García sobre la canción con Sting: “Siempre fui un gran admirador”

In the City es el nombre de la canción que reúne a Charly García y a Sting en una colaboración histórica. El tema será lanzado el 9 de octubre en formato vinilo, producido por Sony Music. “Todavía no caigo de la emoción de que un artista de la talla de Sting, al que siempre tuve presente en mi vida, participó con tanta buena onda y predisposición. Al ver el video o escuchar la canción con amigos no deja de sorprenderme. Espero que la gente lo disfrute como nosotros disfrutamos haciéndolo”, dice el argentino a la revista Rolling Stone.

Sting y Charly García se conocieron hace más de tres décadas durante la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional. “Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show (en Buenos Aires). Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo”.

Se trata de la canción incluida en el disco Kill Gil (2010) bajo el título In the City that Never Sleeps. La revista dice que García no cuenta con la misma locuacidad de antes, así que respondió por correo electrónico. “Me produjo una emoción increíble escuchar la voz de Sting y quedé muy conforme con el sonido general del tema”.

Al lanzamiento se suma un proyecto con Nito Mestre, León Gieco, María Rosa Yorio y Raúl Porchetto. “Tengo siempre presente el recuerdo de mis compañeros del grupo y lo lindo que fue cantar con ellos. Además, me gustó mucho cómo quedó la nueva masterización”, señala sobre Porsuigieco (1976), el único disco que grabaron juntos. “El vinilo me parece el mejor formato para escuchar música”.

“Charly es un gran compositor e intérprete extraordinario”

La revista posteó la exclusiva en una doble portada: al frente, Charly García; en el reverso, Sting. El músico inglés también respondió por correo electrónico. “Charly García es un gran compositor y siempre me impresiona cómo puede integrar diferentes estilos en sus canciones. Como resultado, sus arreglos son impredecibles y frescos. El elemento clave en la música es la sorpresa, y nadie puede decir que Charly no nos haya sorprendido a todos en algún momento. Me esfuerzo por sorprenderme a mí mismo al hacer música. Creo que, en ese sentido, Charly y yo podríamos ser parecidos”.

En septiembre, cuando anunciaron el proyecto, el argentino había sido visto filmando en las calles de Buenos Aires y transportándose en taxi. “Tener a Charly en nuestro concierto fue genial. Me regaló una copia en vinilo de su álbum (La lógica del escorpión) y pudimos charlar antes y después del concierto. Dondequiera que va en Buenos Aires, la gente le dice: ‘Gracias, Charly’. Es un sentimiento muy bonito que comparto. Gracias, Charly, por tu música y por invitarme a cantar esta canción”.

Acerca de la canción, Sting sostiene que le agradó que el tema haya capturado lo que refleja una ciudad. “Soy un inglés en Nueva York, y me encanta la ciudad. Claro que me iba a atraer una canción que ensalce su encanto y sus virtudes. Charly grabó algunas de sus canciones más célebres en Nueva York. Conoce la energía e inspiración que puede transmitir. Me encantó In the City la primera vez que la escuché. Captura esa sensación que uno tiene en Nueva York de estar rodeado de gente y, al mismo tiempo, solo. En cuanto a la voz, es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías”.

El ex The Police, comentó que estaba familiarizado con la música del argentino. La escuchaba junto a su banda. “Tanto Martín (Kierszenbaum), que también creció en Buenos Aires, como Dominic (Miller) sienten un inmenso respeto por Charly, un compositor e intérprete extraordinario. Por ellos, yo conocía el trabajo pionero de Charly”.