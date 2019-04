Maluma y Madonna lanzan “Medellín” en Youtube [VIDEO]

Los cantantes e íntimos amigos Maluma y Madonna lanzaron una de las canciones más esperadas del año: “Medellín. Los artistas ya habían planificado su estreno para este 17 de abril del 2019, como informó el mismo colombiano en su Instagram.

“Madonna + Maluma. M&M. Esto parece increíble, aún no lo puedo creer pero sí es una realidad. El 17 de abril lanzamos nuestra canción llamada Medellín. Medallo en el mapa parceros”, compartió el reconocido cantante colombiano en su red social.

Este es el vídeo de “Medellín”, el single de Maluma & Madonna.

Maluma y Madonna: Letra de “Medellín”.

One, two, one, two, one, two, cha-cha-cha

One, two, two, one, two, one, cha, cha-cha-cha

I took a pill and had a dream (Yo también)

I went back to my 17 year

Allowed myself to be naive (Dime)

To be someone I've never been (Me encanta)

I took a sip and had a dream

And I woke up in Medellín (¿Te gusta?)

The sun was caressing my skin (Dime)

Another me could now begin (Woo)

Tranquila, baby, yo te apoyo

No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo

Si quieres ser mi reina pues yo te corono

Y pa' que te sientes aquí tengo un trono

Te gusta cabalgar, eso está claro

Si sientes que voy rápido le bajo

Discúlpame, yo sé que eres Madonna

Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you

(Aye, aye, aye)

Sipping my pain just like champagne

Found myself dancing in the rain with you

I felt so naked and alive (Show me)

For once I didn't have to hide myself (Dice)

Oye mamacita, ¿qué te pasa? (Dime)

Mira que ya estamos en mi casa (Yeah)

Si siente' que hay un viaje ahí en tu mente (Woo)

Será por el exceso de aguardiente (Dile)

Pero, mami, tranquila, tú solo vacila

Que estamos en Colombia, aquí hay rumba en cada esquina

Y si tú quieres nos vamos por Detroit (Tú sabe')

Si sé de dónde vienes pues sé pa' donde voy

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you (Okay)

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

No' vamo', no' vamo', no vamo' pa' Medallo (Aye, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no (Come on)

Como a mí, como a mí, como a mí nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi (Woo)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, aye, aye, aye

We built a cartel just for love

Venus was hovering above us (Oh, yeah)

I took a trip, it set me free (Mi reina)

Forgave myself for being me (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let's take a trip

Si te llevo pa' un lugar lejano

Ven conmigo, I'll be so good for you

Te enamoro, te enamoro, mami (Aye, aye, aye)

Ven conmigo, let's take a trip

Dame de eso que tú estás tomando

Ven conmigo, I'll be so good for you

Si te enamoro (Si me enamoras)

En menos de un año, no, no

No' vamo', no' vamo', no vamo' pa' Medallo (Aye, qué rico)

Si te enamoro (Si me enamoras)

Es lo que amo, no, no

Como a mí, como a mí, como a mí nos casamos

(Cha-cha-cha)

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, aye, aye, aye

One, two, two, one

One, two, two, one

One, one, two, two

Cha, cha-cha-cha