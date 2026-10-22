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Policía de Ecuador detiene a Luisa González, la principal rival política de Daniel Noboa y excandidata del correísmo

La investigación apunta también a un supuesto ingreso de dinero desde Venezuela. Su partido denuncia una persecución política.

Gonzáles enfrentó a Noboa en los comicios de 2025, en medio de la ola de violencia ligada al narcontráfico en el país. Foto. AFP
Gonzáles enfrentó a Noboa en los comicios de 2025, en medio de la ola de violencia ligada al narcontráfico en el país. Foto. AFP
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La excandidata presidencial Luisa González fue detenida la madrugada de este jueves en Ecuador, en medio de una investigación fiscal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral de 2023. La dirigente, una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa, fue arrestada en la localidad de Canuto, donde creció. El operativo estuvo a cargo de agentes policiales enviados desde Quito.

La detención se produce a pocas semanas de las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, no podrá participar debido a una suspensión electoral. La Fiscalía informó que ejecutó tres órdenes de detención relacionadas con una investigación por presunto lavado de activos, aunque no identificó expresamente a los arrestados. Sin embargo, las iniciales difundidas por la institución coinciden con los nombres y apellidos de González.

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Fiscalía investiga presunto financiamiento irregular de la campaña de 2023

La investigación busca esclarecer posibles irregularidades en los aportes recibidos por la organización política y el origen de los recursos destinados a financiar la campaña presidencial de 2023. En ese proceso, la Fiscalía indaga la posible entrada de dinero en efectivo procedente de Venezuela para respaldar las candidaturas de González y Andrés Arauz, quien también está incluido en la investigación.

En enero de 2026, las autoridades allanaron la vivienda de González y otros inmuebles para recopilar documentos, dispositivos electrónicos y más elementos relacionados con el caso. La excandidata rechazó las acusaciones y sostuvo que no recibió dinero ilícito para su campaña.

"La Revolución Ciudadana y Luisa González no hemos recibido un solo centavo ni de Venezuela ni de ningún cartel, ni de nadie", declaró durante una conferencia de prensa posterior al allanamiento.

La dirigente también ha señalado que su responsabilidad como candidata no implicaba administrar los recursos de la campaña y ha cuestionado que la Fiscalía tenga pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

Por su parte, el Ministerio Público informó que investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".

Revolución Ciudadana denuncia persecución política tras el arresto

La detención provocó una reacción inmediata del correísmo. Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 y principal referente político de González, expresó su rechazo a través de la red social X. "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador vencerá", escribió.

Revolución Ciudadana también calificó el arresto de arbitrario e inconstitucional. En un comunicado, la organización exigió conocer el lugar donde permanece detenida su dirigente y reclamó que se permita el acceso de su defensa legal.

El partido denunció además la "instrumentalización aberrante del sistema penal y de las unidades especializadas en crimen organizado para judicializar la política". Gabriela Rivadeneira, presidenta de la agrupación, afirmó que el caso refleja la situación política del país. "Esto instaura o visibiliza lo que hemos venido diciendo en este último tiempo: Ecuador vive una dictadura", declaró.

Según Rivadeneira, el proceso estaría relacionado con una controversia sobre las cuentas de campaña que ya había sido resuelta por la justicia electoral mediante el pago de una multa superior a los 6.000 dólares. Las autoridades fiscales, sin embargo, mantienen abierta la investigación por el presunto lavado de activos.

El coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, también condenó la detención. “¡Los adversarios políticos no somos enemigos! Ante los últimos sucesos, no podemos callar”, manifestó.

La detención ocurre antes de las elecciones locales de noviembre

El caso se suma a las dificultades que enfrenta Revolución Ciudadana para participar en los próximos comicios. En marzo, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió a la organización durante nueve meses, a petición de la Fiscalía, en el contexto de la investigación por presunto lavado de activos.

González intentó postular a la Prefectura de Manabí con el respaldo de Pachakutik, pero su candidatura no fue inscrita. La dirigente había competido dos veces por la Presidencia de Ecuador: en 2023 perdió la segunda vuelta frente a Noboa y volvió a enfrentarlo en 2025, cuando el mandatario obtuvo nuevamente la victoria.

La organización correísta sostiene que las decisiones judiciales y electorales buscan apartarla de la contienda política.

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