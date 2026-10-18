Incendio en base militar de Canadá deja 4 muertos y decenas de heridos tras un "incidente grave"

Un incendio en la base militar Wainwright, Alberta, dejó cuatro muertos y numerosos heridos, provocando una emergencia hospitalaria en la región

Un incendio en la base militar Wainwright, Alberta, dejó cuatro muertos y numerosos heridos, provocando una emergencia hospitalaria en la región AFP

Un incendio de grandes dimensiones en la base militar Wainwright, en la provincia de Alberta, en Canadá, dejó 4 personas muertas y decenas de heridos, lo que provocó una emergencia hospitalaria en la región. El siniestro comenzó el sábado en una zona de entrenamiento de las Fuerzas Armadas canadienses y se extendió con rapidez debido a los fuertes vientos.

"La nación está de luto" por "una de las peores tragedias que han afectado a las fuerzas armadas en suelo canadiense en tiempos de paz", señaló el primer ministro, Mark Carney.

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En tanto, el ministro de Defensa, David McGuinty, calificó el hecho como un incidente grave y sensible, y señaló que no recordaba un episodio comparable. Los servicios de salud trasladaron pacientes a otros centros médicos, mientras hospitales de Edmonton y otras localidades activaron protocolos para responder a la llegada de numerosas víctimas.

Descartan terrorismo y anuncian investigación

Las autoridades militares indicaron que, por el momento, no existen indicios de terrorismo. La causa del incendio todavía no ha sido determinada y permanece bajo investigación. El Ministerio de Defensa evitó ofrecer más detalles sobre las personas afectadas hasta que sus familiares reciban la notificación correspondiente.

La emergencia afectó a los servicios sanitarios de la zona. Bruce Pugh, alcalde de Wainwright, explicó que el hospital local quedó desbordado por la cantidad de pacientes. Ante la falta de capacidad para atenderlos a todos, helicópteros y aviones ayudaron a trasladar personas a otros lugares.

El doctor Warren Thirsk, médico de urgencias del Hospital Royal Alexandra de Edmonton, afirmó que los centros de salud de Wainwright estaban "completamente desbordados". También describió la situación como una catástrofe que puede ocurrir una vez cada 15 a 25 años.

Varios hospitales de Alberta activaron el llamado código naranja, un protocolo para incidentes con múltiples víctimas. Acute Care Alberta informó que los recursos de emergencia estaban al límite y que quedaban pocas ambulancias disponibles. Por ello, pidió a la población evitar acudir a determinados servicios de urgencias, salvo que fuera necesario.

Fuertes vientos propagaron las llamas fuera de la base

El fuego comenzó en un área de entrenamiento de la base militar Wainwright. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las cuatro de la tarde del sábado, y las ráfagas de viento, de hasta 100 kilómetros por hora, favorecieron la rápida propagación de las llamas hacia zonas rurales cercanas.

Aunque el incendio quedó bajo control al final del sábado, los equipos de bomberos continuaron vigilando el área para detectar posibles rebrotes. Las autoridades no ordenaron la evacuación de los residentes, pero recomendaron mantenerse alejados del sector afectado y dejar libres las carreteras para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La base se encuentra a unos 210 kilómetros al sureste de Edmonton y alberga instalaciones de entrenamiento militar, entre ellas el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras. La localidad de Wainwright tiene alrededor de 7.000 habitantes.

El líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, dijo que había hablado con Carney y McGuinty con el fin de conocer la situación. También agradeció la labor de los equipos de emergencia y pidió apoyo para la comunidad y dijo: "Recen por Wainwright, todos".

El fuego interrumpe la votación anticipada del referéndum

El incendio también alteró la organización de la votación anticipada para un referéndum en Alberta relacionado con un posible proceso hacia la independencia de la provincia. Elections Alberta confirmó el cierre del centro electoral de Wainwright debido a la emergencia.

Otros lugares de votación, incluidos los de Lloydminster y Vermilion, también cerraron antes de lo previsto, según la información disponible. Las autoridades electorales indicaron que las papeletas fueron trasladadas de forma segura.

La consulta se celebraría el lunes, mientras los equipos de emergencia continuaban con las labores posteriores al incendio y las autoridades trataban de determinar qué provocó el siniestro.