Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Mundo

Incendio en base militar de Canadá deja 4 muertos y decenas de heridos tras un "incidente grave"

Las autoridades de Canadá descartaron indicios de terrorismo tras el incendio en la base militar Wainwright. La causa del siniestro todavía no ha sido determinada y permanece bajo investigación.

Un incendio en la base militar Wainwright, Alberta, dejó cuatro muertos y numerosos heridos, provocando una emergencia hospitalaria en la región
Un incendio en la base militar Wainwright, Alberta, dejó cuatro muertos y numerosos heridos, provocando una emergencia hospitalaria en la regiónAFP
Por
google iconLa República en Google

Un incendio de grandes dimensiones en la base militar Wainwright, en la provincia de Alberta, en Canadá, dejó 4 personas muertas y decenas de heridos, lo que provocó una emergencia hospitalaria en la región. El siniestro comenzó el sábado en una zona de entrenamiento de las Fuerzas Armadas canadienses y se extendió con rapidez debido a los fuertes vientos.

"La nación está de luto" por "una de las peores tragedias que han afectado a las fuerzas armadas en suelo canadiense en tiempos de paz", señaló el primer ministro, Mark Carney.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En tanto, el ministro de Defensa, David McGuinty, calificó el hecho como un incidente grave y sensible, y señaló que no recordaba un episodio comparable. Los servicios de salud trasladaron pacientes a otros centros médicos, mientras hospitales de Edmonton y otras localidades activaron protocolos para responder a la llegada de numerosas víctimas.

Puedes ver

Sin motores y con 306 personas a bordo: cómo este Airbus planeó durante 19 minutos sobre el Atlántico

lr.pe

Descartan terrorismo y anuncian investigación

Las autoridades militares indicaron que, por el momento, no existen indicios de terrorismo. La causa del incendio todavía no ha sido determinada y permanece bajo investigación. El Ministerio de Defensa evitó ofrecer más detalles sobre las personas afectadas hasta que sus familiares reciban la notificación correspondiente.

La emergencia afectó a los servicios sanitarios de la zona. Bruce Pugh, alcalde de Wainwright, explicó que el hospital local quedó desbordado por la cantidad de pacientes. Ante la falta de capacidad para atenderlos a todos, helicópteros y aviones ayudaron a trasladar personas a otros lugares.

El doctor Warren Thirsk, médico de urgencias del Hospital Royal Alexandra de Edmonton, afirmó que los centros de salud de Wainwright estaban "completamente desbordados". También describió la situación como una catástrofe que puede ocurrir una vez cada 15 a 25 años.

Varios hospitales de Alberta activaron el llamado código naranja, un protocolo para incidentes con múltiples víctimas. Acute Care Alberta informó que los recursos de emergencia estaban al límite y que quedaban pocas ambulancias disponibles. Por ello, pidió a la población evitar acudir a determinados servicios de urgencias, salvo que fuera necesario.

Puedes ver

Clint Eastwood donó una finca de 54 hectáreas en California para crear una reserva natural y proteger a sus vecinos de las inundaciones

lr.pe

Fuertes vientos propagaron las llamas fuera de la base

El fuego comenzó en un área de entrenamiento de la base militar Wainwright. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las cuatro de la tarde del sábado, y las ráfagas de viento, de hasta 100 kilómetros por hora, favorecieron la rápida propagación de las llamas hacia zonas rurales cercanas.

Aunque el incendio quedó bajo control al final del sábado, los equipos de bomberos continuaron vigilando el área para detectar posibles rebrotes. Las autoridades no ordenaron la evacuación de los residentes, pero recomendaron mantenerse alejados del sector afectado y dejar libres las carreteras para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La base se encuentra a unos 210 kilómetros al sureste de Edmonton y alberga instalaciones de entrenamiento militar, entre ellas el Centro Canadiense de Entrenamiento de Maniobras. La localidad de Wainwright tiene alrededor de 7.000 habitantes.

El líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, dijo que había hablado con Carney y McGuinty con el fin de conocer la situación. También agradeció la labor de los equipos de emergencia y pidió apoyo para la comunidad y dijo: "Recen por Wainwright, todos".

Puedes ver

Ucrania lanza uno de sus mayores ataques con drones contra San Petersburgo y provoca incendios en terminales petroleras rusas

lr.pe

El fuego interrumpe la votación anticipada del referéndum

El incendio también alteró la organización de la votación anticipada para un referéndum en Alberta relacionado con un posible proceso hacia la independencia de la provincia. Elections Alberta confirmó el cierre del centro electoral de Wainwright debido a la emergencia.

Otros lugares de votación, incluidos los de Lloydminster y Vermilion, también cerraron antes de lo previsto, según la información disponible. Las autoridades electorales indicaron que las papeletas fueron trasladadas de forma segura.

La consulta se celebraría el lunes, mientras los equipos de emergencia continuaban con las labores posteriores al incendio y las autoridades trataban de determinar qué provocó el siniestro.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gigantesco incendio en fábrica de plásticos en Puente Piedra moviliza a más de 10 unidades de los Bomberos

Previa Alianza Atlético vs Universitario EN VIVO HOY: hora, canal, alineaciones, pronósticos y todo sobre el partido por el Torneo Clausura 2026

Cristiano Ronaldo invertirá 20 millones de euros en una fábrica de agua mineral en Portugal que comenzará a producir en 2028

Mundo

Cristiano Ronaldo invertirá 20 millones de euros en una fábrica de agua mineral en Portugal que comenzará a producir en 2028

Un sacerdote muere en Ecuador tras caerle encima una cruz durante una misa transmitida en directo

Harrison Ford protegió más de 150 hectáreas de su rancho en Wyoming para preservar la biodiversidad y evitar futuras construcciones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto plantea aprobar las 20 facultades respaldadas por Diputados y tramitar las adicionales como proyectos de ley

Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”