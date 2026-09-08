La historia del salmón del Pacífico en el río Elwha cambió drásticamente después de la construcción de presas en el siglo XX, que limitaron su migración por casi un siglo. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Durante milenios, los salmones del Pacífico remontaron el río Elwha desde el estrecho de Juan de Fuca hacia las montañas de la península Olímpica, en Washington. No obstante, ese ciclo ancestral colapsó a inicios del siglo XX tras la edificación de dos centrales hidroeléctricas impulsadas por el empresario canadiense Thomas Aldwell para energizar Port Angeles. Esa infraestructura redujo el hábitat accesible de la fauna migratoria a solo ocho kilómetros, dejando a los peces con apenas cinco millas de cauce, de acuerdo con datos del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

El posterior derribo de ambos embalses, concretado entre 2011 y 2014 tras décadas de exigencias por parte de la tribu Lower Elwha Klallam junto a sus aliados, reabrió 113 kilómetros de torrente. Las especies Chinook y coho recolonizaron de inmediato zonas vedadas por generaciones. A la par, el flujo masivo de sedimentos liberados revitalizó el estuario y la línea costera regional, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

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¿Cómo transformaron las presas de Aldwell el río Elwha en el siglo XX?

Thomas Aldwell impulsó la producción eléctrica en Washington al adquirir terrenos en 1910 con apoyo financiero de Chicago. A pesar de colapsar en sus cimientos durante 1912, la primera central operativa desde 1913 abasteció una planta celulosa en Port Angeles y estimuló la industria maderera regional, confirmó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El empresario ignoró la legislación ambiental de 1890 sobre pasos para fauna acuática. Como compensación, las autoridades erigieron un criadero contiguo en 1915; sin embargo, la instalación fracasó y quedó abandonada hacia 1922, dejando a los salmones marinos varados frente a un muro de hormigón de 32 metros de elevación, detalla la cronología oficial del Parque Nacional Olímpico.

Ante el aumento de demanda, en 1925 inició la edificación de la presa Glines Canyon, activa desde 1927 con 64 metros de altura. Ambos complejos hidroeléctricos impulsaron la economía local, pero bloquearon más del 90% de la cuenca disponible para los peces anádromos y afectaron lugares de importancia cultural y religiosa para la comunidad Lower Elwha Klallam, según el NPS.

¿Cómo logró la demolición de presas devolver el salmón al río Elwha tras casi un siglo?

La aprobación de la Ley de Restauración del Ecosistema y las Pesquerías del Río Elwha en 1992 autorizó al Departamento del Interior a adquirir las centrales para recuperar el entorno natural. Impulsado por comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas, el desmantelamiento inició en septiembre de 2011. La primera barrera desapareció en 2012, mientras que la remoción de Glines Canyon concluyó en agosto de 2014.

La respuesta biológica emergió incluso antes de finalizar las obras. Cientos de salmones Chinook superaron el sitio del antiguo obstáculo en 2012 y desovaron en canales inaccesibles por casi cien años. Con ambas estructuras fuera del cauce, regresaron ejemplares de coho, salmón rosado y trucha steelhead, confirmando la declaración de la NOAA: "Los organismos acuáticos recuperaron el acceso a todo el río".

La reconexión liberó sedimento y madera retenidos en los embalses, elementos fundamentales para formar playas, áreas de freza y estuarios. Una década después de la retirada completa, el aumento de la población de coho permitió autorizar en 2024 una pesca tribal limitada con fines ceremoniales y de subsistencia. Como informó el Parque Nacional Olímpico, el retorno de peces a los tramos superiores transformó al cauce en un laboratorio natural sobre la regeneración fluvial.