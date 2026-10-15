La Vall d’Alcalà, un pequeño municipio de Alicante, enfrenta una falta de profesionales que dificulta la cobertura de servicios esenciales. | Foto: Comunitat Valencia

La Vall d’Alcalà, un pequeño municipio de Alicante, enfrenta una falta de profesionales que dificulta la cobertura de servicios esenciales. | Foto: Comunitat Valencia

En España, la falta de profesionales preocupa a un pequeño municipio del interior de Alicante, donde encontrar trabajadores para cubrir diferentes necesidades se ha convertido en un desafío. Este lugar busca personas de varios sectores para mantener sus servicios y responder a las demandas de la población local.

El alcalde, Pablo Martínez, ha advertido de la necesidad de incorporar nuevos trabajadores en actividades esenciales para la vida cotidiana. Sin embargo, la localidad se enfrenta a otro obstáculo que dificulta a quienes encuentran una oportunidad laboral puedan establecerse allí.

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¿Qué trabajadores necesita este pueblo de Alicante?

La Vall d’Alcalà, situada en la comarca de la Marina Alta, está formada por Alcalà de la Jovada y Beniaia. Según los datos municipales citados en la información, el municipio contaba con 159 habitantes en 2025, una cifra que refleja las dificultades de las localidades rurales para mantener su población.

Entre los perfiles que se necesitan figuran albañiles, fontaneros y trabajadores de mantenimiento, además de cuidadores de personas mayores, camareros para los fines de semana y trabajadores agrícolas. La jubilación de profesionales que prestaban servicios en la zona también ha complicado la búsqueda de relevo para algunas actividades.

La falta de viviendas dificulta la llegada de nuevos vecinos

Aunque existen necesidades laborales, encontrar un lugar adecuado para vivir representa una barrera para quienes consideran trasladarse al municipio. Según el alcalde, muchas casas del casco antiguo son construcciones antiguas que requieren reformas antes de poder utilizarse como viviendas habituales.

Entre los problemas señalados figuran la humedad, las instalaciones obsoletas y la falta de climatización, factores que pueden elevar el coste de acondicionar una propiedad. Quienes deseen obtener más información sobre el municipio pueden consultar la web de su Ayuntamiento.