Abelardo de la Espriella asegura que luchará junto a Trump "contra la izquierda radical” tras nueva muestra de apoyo

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Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que ambos compartirán la responsabilidad de enfrentar a la izquierda radical si gana la segunda vuelta presidencial de Colombia, prevista para el 21 de junio.

"La libertad en las Américas necesita liderazgos fuertes, decididos, independientes, valientes y patrióticos", escribió el candidato colombiano en X. Agregó que una eventual alianza con Washington estaría enfocada en combatir el crimen transnacional y defender la libertad, la legalidad y los valores tradicionales.

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La respuesta llegó después de que Trump reiterara su respaldo "completo y total" a De la Espriella y prometiera el apoyo de Estados Unidos en caso de que llegue a la Presidencia.

El mandatario estadounidense describió al abogado como un dirigente "inteligente, fuerte y tenaz", capaz de impulsar la economía, crear empleo, promover el comercio y reforzar la lucha contra el crimen, las drogas y la migración irregular. También vinculó el resultado electoral con el futuro de las relaciones entre Bogotá y Washington. Además, instó a los colombianos a votar por el aspirante.

De la mano de Estados Unidos

De la Espriella presentó al presidente estadounidense como una inspiración para su proyecto político. "Usted es una inspiración para quienes queremos cambiar la política para siempre", señaló.

"Si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, tendrá todo el apoyo y la fuerza de Estados Unidos detrás de él. Por sus enormes logros en la vida y por su apoyo político hacia mí, es un honor darle a Abelardo mi respaldo completo y total", agregó por su parte Trump en la que es su segunda publicación de respaldo directo.

Cabe indicar que el autodenominado outsider se presenta como favorito en esta instancia tras liderar el conteo de la primera ronda en los comicios colombianos y superar al candidato afín al presidente Gustavo Petro.

Iván Cepeda busca respaldo clave

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recibió el respaldo de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien anunció su "voto de confianza". El apoyo se dio en paralelo con la estrategia del aspirante oficialista de acercarse a sectores del centro político, mientras redefine su postura frente a una eventual Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta asociada a Petro.

En el cierre de la campaña, también endureció su discurso en defensa del sistema institucional. A través de la red social X, advirtió sobre lo que considera riesgos para la democracia: "Con serenidad y firmeza, hago un llamado a todos los ciudadanos y fuerzas políticas y sociales a defender la democracia y la soberanía nacional en las urnas", afirmó.

El candidato sostuvo, además, que su rival político, Abelardo de la Espriella, representa una amenaza institucional. "Ha demostrado que no respeta los principios constitucionales más elementales ni los del Estado de derecho", advirtió.