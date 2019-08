Perro fue operado de emergencia tras haberse tragado 38 ‘patitos de goma’ [FOTOS]

En Tailandia, un grupo de veterinarios tuvo que operar de emergencia a un perro bulldog de dos años que se tragó 38 “patitos de goma” que su dueña había comprado para adornar la piscina de su vivienda.

Según recogió el portal del diario Crónica, Nong Aom se dio cuenta que Devil, su mascota, había empezado a vomitar muchas veces por toda su casa. Sin embargo no sabía de qué se trataba hasta que el can expulsó cinco de estos juguetes.

Nong Aom vio que la caja de 50 “patitos de goma” que había comprado para la piscina de su casa ubicada en la ciudad de Pattaya, al sureste de Tailandia, estaba casi vacía.

De inmediato llevó al perro hasta un veterinario. Allí le hicieron una radiografía y pudieron ver 32 de estos juguetes que estaban alojados en su estómago.

La intervención quirúrgica a Devil duró más de una hora. De su estómago sacaron los 32 “patitos de goma” y un bocadillo de piel de vaca sin digerir.

“Normalmente mi perro no se come todo. Sabe lo que es comestible y lo que no. Pero esta vez se tragó 38 de los patos [...] Quedaban 12 ya que se había comido el resto, si no hubiera comenzado a sentirse enfermo”, dijo Nong Aom a la prensa de Tailandia.

Además agregó que si Devil se salvó es porque vivía cerca a los especialistas médicos que lo salvaron. De otra forma no hubiera podido salir vivo, según reconoció su dueño.

Por su parte, el veterinario que atendió al can dijo: “He quitado juguetes de goma de las barrigas de los perros antes, pero nunca me he encontrado con tantos. Fue increíble”.