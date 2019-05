Embajador de Venezuela en Italia abandona a Maduro: "Renuncio a las víboras que lo acompañan"

Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia, presentó su renuncia a través de una carta dirigida este lunes al presidente Nicolás Maduro, donde expresa un profundo descontento con la crisis en Venezuela. En la misiva, el funcionario aseguró que se trata de decisión “definitiva”. y a

"Renuncio, presidente, a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan", aseveró Isaías Rodríguez en una misiva revelada por el canal NTN 24 de Venezuela.

En ese sentido, ratificó su apoyo absoluto al régimen de Nicolás Maduro, aunque cuestionó la lealtad de su círculo cercano.

[#CARTA] “Muchos de sus discípulos tienen muy poco de apóstoles y es cuando nos preguntamos ¿si es la iglesia o Dios quien está fallando?”: Isaías Rodríguez renuncia públicamente a su cargo como embajador de Nicolás Maduro https://t.co/BwsOQpWcYQ pic.twitter.com/pUyURl9jlj — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 20 de mayo de 2019

Isaías Rodríguez, exvicepresidente y ex fiscal general de Venezuela, aseguró haber servido con lealtad y compromiso al gobierno de Nicolás Maduro; sin embargo, "ha llegado el momento de dedicarse a su etapa como abuelo y dedicarse a cuidar su salud".

Asimismo, defendió que no se lleva posesiones materiales, ni se ha enriquecido ilícitamente durante su término en el servicio diplomático porque "los gringos me sancionaron y la banca italiana me echó de su lonja".

“Con fe absoluta me he aferrado al chavismo, cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su Gobierno (…) Muchos de sus discípulos tienen muy poco de apóstoles, y es cuando todos nos preguntamos ¿si es la iglesia o Dios quien está fallando?”, reza parte del escrito dirigido a Nicolás Maduro.