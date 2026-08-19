Juzgado Penal Colegiado de Sullana dicta cadena perpetua a padre de familia por abuso sexual en agravio de su hija de 8 años de edad

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El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana ordenó, en adelanto de fallo, la pena máxima de cadena perpetua contra un padre de familia de iniciales M.A.C.R. por delito contra la libertad, en la modalidad de violación sexual en agravio de su hija de 8 años de edad, regulado en el artículo 173° del Código Penal.

Los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Jocelyn Gutiérrez consideraron que existen suficientes elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio, como el certificado médico legal que arroja signos de desfloración himenial antigua, así como el protocolo de pericia psicológica que evidencia indicadores emocionales relacionados a hechos motivo de la investigación, como decepción, sorpresa y temor, afectación psicológica.

Se cuenta además con la audiencia de prueba anticipada vía Cámara Gesell, en la cual la menor, que fue víctima de su padre cuando tenía 8 años, narra los hechos en el modo y la forma en que se realizaron los actos en su agravio. Y otras pruebas, como comunicaciones telefónicas, donde el acusado habla con su expareja y madre de la víctima y le pido llegar a un arreglo antes de denunciarlo a las autoridades.

Los hechos fueron denunciados en Talara el año 2023, luego que la agraviada, que tenía ya 10 años, le contó a su madre que había sido víctima de tocamientos en sus partes íntimas por su padre en por lo menos dos ocasiones, dos años atrás. Tras ser denunciado en la comisaría, el fiscal solicitó al primer juzgado de investigación preparatoria mandato de comparecencia con restricciones, por lo que el juicio en su contra, lo llevó en calidad de reo libre.

Dada la gravedad de los hechos y con las pruebas en su contra el Colegiado dictó fallo de cadena perpetua y este fin de mes procederá en lectura de sentencia ordenar a la policía su inmediato ubicación y captura.