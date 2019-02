El aleccionador mensaje de AMLO tras conocer el veredicto de ‘El Chapo’ Guzmán

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se animó a opinar sobre la situación penal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien el día de ayer fue hallado culpable de diez cargos en total por una corte de Nueva York.

AMLO, como es conocido el mandatario, aprovechó la pregunta que le hicieron los periodistas de su país para dar un mensaje como lección a partir de lo que sucede con Guzmán Loera y cómo es que la incursión de actividades ilícitas puede llevar a enormes consecuencias.

"Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es solo lo material, no el lujo barato, no es la fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo", indicó López Obrador, según cita el portal El Imparcial.

Asimismo, se le consultó sobre los presuntos vínculos que habrían tenido algunos funcionarios mexicanos con ‘El Chapo’ en el pasado. Como se recuerda, un testigo reveló durante el juicio que el presidente Enrique Peña Nieto habría recibido dinero del líder del cartel de Sinaloa en 2012.

López Obrador indicó que las investigaciones seguirán su curso y los responsables deben responder por sus actos, sin importar el cargo que hayan ocupado.

“Soy partidario de que pensemos hacia adelante. Se pueden castigar errores del pasado, pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a justicia es evitar los delitos del futuro (...) No apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al país. Si queremos abrir los expedientes, empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos”, agregó.