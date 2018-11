Peruana trabaja en el primer local de Starbucks para sordos [VIDEO]

La famosa franquicia estadounidense de café Starbucks ha sorprendido al mundo al inaugurar reciente su primera tienda en la que todos sus empleados son sordos o tienen algún problema de audición, por lo que utilizan el lenguaje de señas de EE.UU. para comunicarse con los clientes, quienes en su mayoría también tienen esa dificultad.

Este novedoso local de Starbucks se encuentra muy cerca a la Universidad de Gallaudet, una institución de 150 años de antigüedad que la única en el mundo diseñada para estudiantes sordos y con problemas de audición. Entre los 24 colaboradores de la tienda destaca la peruana Liliam Ramírez.

Nuestra compatriota, conocida por su familia y amigos como Lily, nació en Lima y tiene dos hermanas. Su madre, Mila Borja Mendoza, se alarmó a sus ocho meses de nacida porque Liliam dormía de forma continua y sin inmutarse por muchísimas horas, pese a los fuertes ruidos a su alrededor. Al llevarla al médico, le dijeron que padecía de sordera profunda bilateral neurosensorial.

“Esa época fue muy dura para mi madre, porque para ella fue muy duro aceptar que su hija era sorda, es por ello que desde entonces comenzó una larga lucha para que yo tenga un mejor futuro”, expresó Lilliam Ramírez, desde la capital de los Estados Unidos, en una entrevista realizada por Mercado Negro.

En Washington, donde ‘Lily’ lleva viviendo ocho meses, las cosas no han sido nada sencillas, pues ha tenido que aprender el lenguaje gestual estadounidense para poder, luego de mucho intentarlo, conseguir su primer trabajo en los Estados Unidos, tras varios intentos frustrados.

Liliam Ramírez está muy feliz en su primer trabajo en EE.UU.

“Al principio no fue fácil, no entendía las señas americanas porque signan muy rápido. Normalmente, en el lenguaje de señas peruano se hacen las señas y se deletrea normal”, comentó Lilliam Ramírez, quien añadió que se enteró de la oferta laboral de Starbucks por un amigo de su esposo.

“Su amigo sabía que yo necesitaba cualquier tipo de trabajo y me avisó. Tuve que aplicar a la vacante de barista, aunque no me sentía lista por mi lenguaje que no era muy bueno, pero mi esposo me motivó y me animó. Así que decidí aplicar sin saber que, en realidad, Starbucks estaba buscando sordos para trabajar en su primera tienda ASL (American Sign Lenguage) dentro de los EEUU”.