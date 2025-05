Familiares de Valeria Márquez dan el último adiós a la influencer y piden que el feminicidio no quede impune

Familiares exigen justicia y confían que el feminicidio no quedará impune. | Composición LR | Marisol Saavedra

Familiares exigen justicia y confían que el feminicidio no quedará impune. | Composición LR | Marisol Saavedra

A tres días del feminicidio de la influencer mexicana Valeria Márquez, familiares y amigos se reunieron para despedirla en una ceremonia íntima en Zapopan, Jalisco. La noticia de su asesinato, ocurrido el 13 de mayo en las instalaciones de su salón de belleza Blossom Beauty Lounge conmocionó a México y al mundo entero. El hecho ha puesto en alerta la preocupación por la creciente violencia de género que azota a Jalisco y otras regiones del país.

La despedida de Valeria Márquez se llevó a cabo en el templo de San Bernardo, donde familiares y amigos, vestidos de blanco, acompañaron en el último adiós a la joven influencer. Algunos familiares pidieron justicia y que el caso no quede impune ni sea olvidado como otros feminicidios registrados en México.

Tía de Valeria Márquez recuerda a su sobrina

Una de las tías de Valeria Márquez declaró para Telediario y la recordó como una persona alegre y muy cercana a sus seres queridos. Además, indicó que uno de los sueños de la joven era convertirse en dentista. "Una niña muy alegre, muy abierta, muy bella como persona. Le gustaba mucho jugar con las niñas, con las primas, era muy abierta. Era muy solidaria, muy cariñosa, muy alegre y siempre estaba con sus primas jugando, con sus compañeras con sus amigos", dijo. "Era la mayor de dos hermanos, su hermano y ella, sí nada más. Se crió mucho con sus abuelos, tenemos mucha comunicación con la familia y siempre estuvo muy apegada a su familia", agregó.

Pero así como recordó a su sobrina, la tía de Valeria Márquez pidió justicia y que el feminicidio de la influencer no quede impune. "Las autoridades tienen la última palabra, en el video se ven evidencias de varias personas que están ahí inmiscuidas; y bueno, que las investigaciones las haga quien las tiene que hacer, sobre todas las personas más cercanas que estuvieron en los últimos momentos con ella", señaló.

"Hemos confiado en un nuevo gobierno, Lemus confiamos en que haga justicia, en que llegue a las últimas consecuencias. Que no quede como todo mundo, se murió, lo mataron, o lo descuartizaron y nada. ¿Y qué pasó? Nada, que la violencia no sea de día a día y que lo veamos como algo común", finalizó.

Abuelo paterno de Valeria Márquez pide justicia

El abuelo paterno de Valeria Márquez estuvo presente en el funeral de su nieta y fue abordado por reporteros. El sexagenario pidió justicia para dar con los responsables del feminicidio. Además, comentó que inicialmente no recibió información clara sobre las circunstancias de la muerte de su nieta, pues le indicaron que había sido un accidente.

"No me dijeron, nomás que fue un accidente. No sabía nada. (Pido) justicia, justicia", dijo el abuelo paterno de Valeria Márquez a los medios, antes de ser retirado por la familia para evitar más declaraciones.

Durante la ceremonia, elementos de la Policía Municipal de Guadalajara aseguraron el lugar para garantizar la tranquilidad de los asistentes. El funeral estuvo resguardado por autoridades locales y contó con la presencia de numerosos allegados que llevaron flores y fotos en memoria de Valeria. Posteriormente, el cuerpo de la influencer fue trasladado a un cementerio en Zapopan, donde sus familiares continúan su duelo en la intimidad.