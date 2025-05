Colectivo de buscadoras toman calles de México en el Día de la Madre exigiendo justicia para miles de desaparecidos: “¡Nada que festejar!”

En México, mientras algunos hogares celebraban el Día de la Madre, otros salieron a las calles a exigir justicia. Las llamadas madres buscadoras protestaron en las entidades más golpeadas por la desaparición forzada como Sinaloa, Río Bravo, Baja California, Chiapas, entre otras, para exigir justicia y denunciar la indiferencia de las autoridades. “No tenemos nada que festejar”, decía una de las mantas que encabezaban la marcha.

Vestidas de blanco, muchas portaban fotografías de sus hijos, flores marchitas y pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades. “Gracias por dejarnos solas” fue el reclamo que unificó a cientos de mujeres que llevan años buscando a sus familiares o enfrentando la indiferencia estatal. Según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México acumula más de 125.000 personas desaparecidas.

Madres toman las calles de México para exigir justicia por sus hijos desaparecidos

En distintos puntos del país, las madres buscadoras alzaron su voz de protesta en esta fecha tan especial. En Jalisco, considerado uno de los estados con más desapariciones registradas, con 5 mil 618 víctimas, el colectivo " Luz de Esperanza" cuestionaron al gobierno por ocultar la crisis. “Necesitamos comenzar por reconocer que tenemos un genocidio en el país; que tenemos tantos asesinatos y desaparecidos todos los días”, expresó una de sus integrantes.

En Sinaloa, las madres salieron a protestar pacíficamente con fotos de algunos de los 6 mil 396 desaparecidos que se calculan en ese estado por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). "Nada tenemos que festejar, pero sí tenemos que exigir. Estamos luchando porque no haya una desaparición más y sin embargo ahorita hay miles", indicaron.

Otros estados se suman a las protestas en el Día de la Madre en México

Las protestas también se replicaron en Chihuahua, donde la CNB registra un total de 4 mil 32 desapariciones y alcanzó fama por la ola de feminicidios iniciada desde el 2000. Las madres de Baja California, también se unieron a la cruzada y se reunieron en el Monumento a la Madre frente al Palacio Municipal de Tijuana para clamar justicia por las 4 mil 89 personas que siguen en proceso de búsqueda. “No hay nada que festejar. Yo no celebro el 10 de Mayo. Me hace falta mi hijo y eso es un vacío que no se llena”, expresó una activista.

También se sumaron las madres de la Resistencia de Chiapas, donde se cuentan mil 549 desaparecidos, que acudieron al Palacio de Gobierno para pedir justicia por las desapariciones forzadas atribuidas posiblemente al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).