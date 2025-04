Pensión del Bienestar 2025 en México: los beneficiarios de estos estados no recibirán el pago correspondiente a mayo

La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales más importantes en México, destinado a apoyar a los adultos mayores con un monto económico mensual. Sin embargo, en mayo de 2025, algunos beneficiarios se enfrentarán a una interrupción temporal en el pago debido a la veda electoral en ciertos estados del país. En esta ocasión, los beneficiarios de Durango y Veracruz serán los más afectados, ya que no recibirán la pensión habitual durante este mes.

El motivo de esta suspensión es la veda electoral que impide la entrega de recursos públicos en períodos cercanos a las elecciones. Para compensar a los beneficiarios de estos estados, el Gobierno de México dispuso el pago adelantado en marzo, de modo que recibieron dos bimestres de pensión (12,400 pesos en total), lo que les permitirá cubrir sus necesidades durante el mes de mayo. El proceso de regularización de los pagos se llevará a cabo en julio, una vez que concluyan las elecciones.

¿Quiénes no recibirán su pensión en mayo 2025?

El impacto de la veda electoral afectará a los beneficiarios de Durango y Veracruz, quienes no recibirán el pago habitual de la Pensión del Bienestar en mayo de 2025. Esta medida forma parte de un protocolo establecido por el gobierno para evitar cualquier posibilidad de manipulación política de los recursos durante los comicios electorales.

El gobierno federal ha tomado una decisión anticipada para reducir cualquier inconveniente, y en marzo de 2025, los beneficiarios en estos estados ya recibieron un pago doble, es decir, 12,400 pesos. Este pago adicional cubre tanto el mes de marzo como el de mayo, de manera que los beneficiarios no enfrentarán dificultades económicas durante el periodo electoral. Una vez que concluyan las elecciones, los pagos se regularizarán y se entregará el correspondiente al siguiente bimestre, previsto para julio de 2025.

¿Qué documentos pide la Secretaria del Bienestar?

Aunque los beneficiarios en Durango y Veracruz no recibirán el pago de mayo, el resto de los beneficiarios en el país continuará recibiendo sus pagos sin alteraciones. Para asegurar que los pagos se realicen sin retrasos ni inconvenientes, es fundamental que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría del Bienestar.

Uno de los requisitos esenciales es tener más de 65 años de edad y presentar una serie de documentos. Entre los documentos solicitados se incluyen una identificación oficial vigente, como la credencial del INE, el pasaporte o la credencial del INAPAM, además de un acta de nacimiento reciente, la CURP actualizada y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses. Es crucial presentar toda esta documentación de manera correcta y en las fechas establecidas para evitar retrasos. Es importante que los beneficiarios sigan el procedimiento adecuado y se registren en el Formato Único de Bienestar para garantizar que el pago se realice a tiempo.

La importancia de cambiar el NIP de la Tarjeta Bienestar

Para aquellos que reciben la Pensión del Bienestar a través de tarjeta, es esencial cambiar el NIP de la tarjeta, especialmente si esta ha sido entregada por primera vez o reemplazada por pérdida, robo o deterioro. Este cambio de NIP tiene una gran importancia, ya que el NIP predeterminado no es seguro y podría ser conocido por terceros.

El Banco del Bienestar recomienda a todos los beneficiarios modificar su NIP por uno personal y confidencial para evitar que alguien acceda a sus recursos sin autorización. Si no se realiza el cambio en el tiempo establecido, el sistema podría bloquear temporalmente el acceso a la cuenta, impidiendo que el titular retire el dinero en cajeros automáticos o lo utilice para compras en comercios. Aunque el dinero no se pierde si no se cambia el NIP, la cuenta quedará bloqueada hasta que el beneficiario realice el trámite correspondiente.