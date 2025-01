Este es el estado de México que regalará terrenos a miles de ciudadanos: requisitos y cómo solicitar tu nueva vivienda

Las autoridades del estado de San Luis Potosí en México anunciaron el lanzamiento de un nuevo programa de vivienda llamado “Tu Casa, Tu Apoyo”, que comenzará en 2025. Este proyecto tiene como objetivo regalar terrenos y brindar apoyo en la construcción de viviendas, lo que ha generado un notable interés entre los habitantes de la región.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el inicio del programa “Tu Casa, Tu Apoyo”, que en su primera fase incluye la donación de 3.000 terrenos. Este proyecto tiene como objetivo final beneficiar a 10.000 familias en toda la región. Además, Gallardo Cardona destacó que se brindará apoyo a los beneficiarios para la construcción de sus viviendas, asegurando así un respaldo integral en el proceso de adquisición de un hogar.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar uno de los terrenos en San Luis de Potosí?

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que para acceder a un terreno gratuito, los interesados deben cumplir con el requisito de no poseer vivienda ni otra propiedad. Además, informó que el programa “Tu Casa, Tu Apoyo” dará inicio en marzo, y se espera que en los próximos días se difunda toda la información relacionada con el proceso de registro.

El programa “Tu Casa, Tu Apoyo” será administrado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de San Luis Potosí (SEDESORE) y el Instituto de Vivienda de la misma entidad (INVIES). Esta iniciativa busca ofrecer apoyo a la población en materia de vivienda, fortaleciendo así el desarrollo social en la región.

¿Quiénes podrán solicitar uno de los terrenos que regalarán en San Luis de Potosí?

El gobernador anunció que el programa de vivienda se implementará en todos los municipios, aunque aclaró que los beneficios estarán destinados específicamente a los residentes de:

Matehuala Río Verde

Ciudad Fernández

Ciudad Valles

Tamazunchale

Soledad de Graciano Sánchez

San Luis Potosí capital

Las familias elegidas obtendrán terrenos en áreas urbanizadas, lo que les permitirá reducir los tiempos de traslado hacia sus lugares de trabajo y garantizará el acceso a servicios esenciales.

Gallardo Cardona destacó que, tal como lo mencionó en sus visitas a Ciudad Valles y Tamazunchale, también se abordó el tema en Tamasopo. Aclaró que el proyecto se extenderá hasta 2026 y que en las cuatro regiones se llevarán a cabo polígonos destinados a la construcción de viviendas y terrenos. Esta iniciativa busca beneficiar a aquellas personas que, por diversas razones, no han podido acceder a un crédito del Infonavit, ya sea porque poseen negocios, no tributan en ese régimen o simplemente porque la sociedad no les ha brindado las oportunidades que merecen.

Según el Inventario Nacional de Viviendas (INV) 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), San Luis Potosí cuenta con un total de 10.728 manzanas y 280.565 viviendas. De esta cifra, 278.120 corresponden a propiedades particulares, de las cuales 242.109 están habitadas, mientras que 30.924 permanecen desocupadas.