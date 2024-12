¡Toma nota, trabajador! La LFT oficializa los días en los que no te pueden hacer trabajar durante 2025

El calendario de descanso obligatorio en México para 2025 ya está definido conforme a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Estas fechas, diseñadas para permitir que los empleados participen en festividades cívicas y religiosas, tienen un impacto directo en las actividades laborales y económicas del país. Este año se presentan algunas modificaciones respecto al 2024, incluyendo la eliminación de un día de asueto relacionado con la sucesión presidencial.

En total, el año contará con siete días no laborables oficiales. Además, la LFT especifica las condiciones en las que los trabajadores deberán ser compensados si laboran en estas jornadas especiales. A continuación, detallamos toda la información clave que necesitas saber.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorios 2025 en México, según la LFT?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio para el próximo año son los siguientes:

Miércoles 1 de enero : Año Nuevo.

: Año Nuevo. Lunes 3 de febrero : En conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana (5 de febrero).

: En conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana (5 de febrero). Lunes 17 de marzo : En honor al natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

: En honor al natalicio de Benito Juárez (21 de marzo). Jueves 1 de mayo : Día Internacional del Trabajo.

: Día Internacional del Trabajo. Martes 16 de septiembre : Día de la Independencia de México.

: Día de la Independencia de México. Lunes 17 de noviembre : En memoria de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

: En memoria de la Revolución Mexicana (20 de noviembre). Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué ocurre si un empleador hace laborar en un día de descanso obligatorio durante 2025?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que aquellos empleados que deban laborar en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir un pago especial. En estos casos, el empleador deberá otorgar una compensación equivalente al doble del salario diario del trabajador, además del pago normal por ese día. Es decir, el empleado obtendría el triple de su salario diario por esa jornada.

Por ejemplo, si el día no laborable coincide con un domingo, se agrega el beneficio de la prima dominical, conforme al artículo 71 de la LFT. Esta prima equivale a un incremento del 25% sobre el salario ordinario. Los trabajadores deben tener en cuenta sus derechos para exigir estas compensaciones y evitar abusos por parte de los patrones.

¿Qué diferencias hay entre los días de descanso obligatorios de 2025 con los de 2024?

Una de las principales diferencias entre el calendario de descanso obligatorio de 2025 y el de 2024 es la eliminación de un día de asueto. Esto se debe a que en 2025 no se llevará a cabo la sucesión presidencial, que ocurre cada seis años. En 2024, los mexicanos disfrutaron de un día adicional no laborable relacionado con este evento político, el cual no se repetirá en 2025.

Otra variación significativa se observa en cómo las fechas caen en días de la semana. En 2025, cuatro de las siete jornadas no laborables se ubican en días entre semana, lo que podría facilitar la planificación de actividades personales y familiares. Sin embargo, también genera desafíos para empresas y negocios que deberán ajustar su operación durante estas fechas.