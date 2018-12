Telefónica B2B y Clear Channel se unen para mejorar las campañas publicitarias Outdoor

En busca de mejorar los resultados de las campañas de publicidad digital outdoor o en la vía pública en todo Lima, Telefónica B2B y Clear Channel se han unido para implementar “Clear Targets”, una innovadora solución de Big Data que identifica y analiza los movimientos y perfiles de las personas que transitan por las zonas donde se tiene paneles digitales instalados.

“Clear Targets” esposible gracias a LUCA Audience, una solución que ofrece Telefónica B2B, que permite generar insights tras analizar perfiles socio demográficos, horarios, edad, entre otros,de la población que transita por el lugar, incluso si estos usan operadores de otra compañía. Para ello utiliza los datos móviles, los mismos que pasan por un proceso de anonimización, extrapolación para representar a toda la población, y agregación mediante la aplicación de modelos matemáticos, algoritmos y fuentes open data (datos abiertos o públicos).

“Gracias a “Clear Targets” podemos identificar las necesidades de los consumidores debido a la información obtenida, como nivel socio económico,género, lugar de residencia o trabajo, entre otros, y a esto sumamos el uso de capas que se superponen identificando puntos de interés alrededor de nuestros paneles. Además, se puede segmentar de acuerdo a la industria, los hábitos o la afinidad que buscan nuestros clientes para llegar a su público objetivo”, señaló Tommy Muhvic-Pintar, gerente comercial de Clear Channel.

“Clear Targets” además de segmentar también identificará los impactos, el alcance, la frecuencia y afinidad de los transeúntes, con información actualizada mes a meso según lo requiera el anunciante.

En el Perú, Telefónica B2B ha implementado soluciones de Big Data y Analítica avanzada en diferentes sectores como Banca, Transporte, Retail, Gobierno y ahora en el sector de Media Out of Home. “Desde el Segmento B2B contamos con un amplio portafolio de soluciones end to end, además de un grupo de especialistas en Data Science y Business Insight, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de diferenciarse y estar un paso más adelante, ofreciendo productos que optimizan las campañas de publicidad outdoor”, indicó Ethel Bazán, gerente de Servicios Data Center, Cloud y Big Data del Segmento B2B de Telefónica del Perú. Asimismo, la ejecutiva aseguró que toda la información obtenida es procesada de manera anónima respetando la ley de protección de datos personales, con control y seguridad.

Fuente: Mercado Negro.