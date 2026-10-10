Visa B1/B2: Estos tres países latinos deberán pagar US$20.000 para poder ingresar a Estados Unidos

El Departamento de Estado (DOS) anunció que está exigiendo el pago de una fianza de visa de hasta 20.000 dólares a los ciudadanos de ciertos países que soliciten un visado de turista B1/B2 para poder ingresar a la nación americana. En el listado latinoamericano se encuentran: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Venezuela, Nicaragua y Cuba, entre los países obligados a pagar una fianza para obtener la visa

El gobierno estadounidense seleccionó a estas naciones teniendo en cuenta las bases de los índices de permanencia pues superan los límites autorizados. Las autoridades consulares aplican este requisito a los solicitantes durante sus entrevistas presenciales.

De acuerdo a la web de Travel State, la medida fija montos a modo de garantía que oscilan entre los US$10.000 y los US$20.000, pero dependerá de la evaluación de cada caso. Los viajeros tendrán que abonar estas sumas antes de recibir el visado en su pasaporte. A continuación, te diremos las fechas en las que comenzará a aplicarse esta medida:

Cuba: el gobierno de Estados Unidos aplica este requisito a los ciudadanos cubanos que tramitan la visa B1/B2 desde el 21 de enero de 2026.

Venezuela: las autoridades federales iniciaron la fianza de visa para los venezolanos el 21 de enero de 2026.

Nicaragua: los nicaragüenses quedaron sometidos a esta exigencia económica desde el 2 de abril.

Casos en los que podrías perder este dinero de la fianza por la visa B1/B2

El DHS establece que la pérdida del depósito monetario se perdería si el visitante quebranta las reglas de su estatus no inmigrante. Las autoridades registran las infracciones en el sistema oficial e inician rápidamente con la confiscación del capital depositado. Algunos de los principales casos son: