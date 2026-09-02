Video de directora llevándose productos del desayuno escolar es de 2019 y no tiene relación con el fujimorismo

LO FALSO:

En redes sociales se viralizó un video que presenta a una profesora “que enseña a odiar a Keiko” llevándose los fideos y la leche destinados al desayuno de los escolares.

LO VERDADERO:

El video es real, pero la mujer que aparece en las imágenes no era una profesora ni fue identificada como antifujimorista. Se trata de la directora de la institución educativa.

Una búsqueda inversa permitió encontrar el registro original, publicado en 2019, siete años antes de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia.

Recientemente se hizo viral en redes sociales un video acompañado del mensaje: “La profesora que enseña a odiar a Keiko se roba los fideos y leche de los niños”. Las imágenes muestran a una mujer retirando productos destinados al desayuno escolar de una institución educativa, mientras otras personas la increpan por lo ocurrido. Sin embargo, la publicación atribuye una identidad y un contexto que no corresponden con el caso. La mujer que aparece en el video no tiene relación con Keiko Fujimori ni era una profesora, sino la directora del colegio. Además, las imágenes fueron grabadas en 2019, siete años antes de que Fujimori asumiera la Presidencia.

Al cierre de esta nota, la publicación con mayor alcance en Facebook supera las 50.000 visualizaciones, registra más de 800 ‘Me gusta’ y ha sido compartida en más de 600 ocasiones.

Publicación viralizada. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

En el video tampoco se observa ningún indicio que vincule a la mujer con una supuesta postura de “odio” hacia Keiko Fujimori. No hay referencias a la excandidata ni expresiones que permitan sostener que la mujer fuera una profesora que promovía una postura en su contra. Las imágenes muestran únicamente a la mujer mientras se excusa ante las personas que la increpan por retirar los productos y, posteriormente, devuelve los alimentos que había sacado de la institución educativa.

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió encontrar el video original, publicado en 2019, siete años antes de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia. En ese momento, el registro fue difundido en el marco de una polémica por la sustracción de alimentos destinados a escolares del programa Qali Warma. Las publicaciones de la época dan cuenta del caso y permiten ubicar las imágenes en ese contexto, distinto al que se le atribuye actualmente en redes sociales.

El hecho ocurrió en 2019. Foto: Facebook

Las notas periodísticas y medios que informaron sobre el caso identificaron en su momento a la mujer que aparece en el video como la directora de la institución educativa, y no como una profesora. Las coberturas también describieron el hecho en relación con la sustracción de los productos destinados a la alimentación de los escolares. Además, ninguna de estas informaciones la relacionó con Keiko Fujimori ni mencionó una supuesta postura antifujimorista por parte de la directora.

Nota de Andina sobre el hecho. Foto: Andina

Conclusión

En redes sociales se difundió un video en el que se acusa a una supuesta profesora de “enseñar a odiar a Keiko” y de llevarse los productos destinados al desayuno de los escolares. Sin embargo, la publicación atribuye un contexto falso a las imágenes. El video original fue publicado en 2019, siete años antes de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia, y corresponde a una polémica por la sustracción de alimentos del programa Qali Warma. Además, las coberturas periodísticas de la época identificaron a la mujer como la directora de la institución educativa y no como una profesora, sin relacionarla con Keiko Fujimori ni con una supuesta postura antifujimorista. Asimismo, en las imágenes no se observa ningún elemento que sustente la afirmación de que la mujer “enseñaba a odiar a Keiko”.