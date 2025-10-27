HOYSuscripcion LR Focus

Reunión de trabajo para fortalecer el Modelo de Flagrancia en Tumbes

El Dr. Edman Rodríguez Vásquez visitó la Corte Superior de Justicia de Tumbes para evaluar el estado de la Unidad Modelo de Flagrancia y su efectividad operativa.

Rodríguez Vásquez también dialogó con jueces sobre problemáticas en su labor. Fuente: Difusión.
Rodríguez Vásquez también dialogó con jueces sobre problemáticas en su labor. Fuente: Difusión.

El Dr. Edman Rodríguez Vásquez, secretario técnico de la Comisión de Implementación de Unidades de Flagrancia en el Perú, realizó una visita de trabajo a la Corte Superior de Justicia de Tumbes con el propósito de verificar el estado estadístico y operativo de la Unidad Modelo de Flagrancia.

Durante la jornada, sostuvo una reunión con el Comité Distrital del Modelo de Flagrancia, integrado por el presidente de la Corte, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez; representantes del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Defensa Pública, Establecimiento Penitenciario, así como el administrador de la Corte y el coordinador del Módulo de Flagrancia. En este espacio se evaluaron los avances y desafíos del modelo, orientados a consolidar una justicia célere y articulada frente al delito en flagrancia.

Posteriormente, el Dr. Rodríguez Vásquez se reunió con los jueces de la Unidad de Flagrancia, con quienes dialogó sobre las principales problemáticas que enfrentan en el desarrollo de su labor jurisdiccional. En su intervención, exhortó a los magistrados a priorizar la realización de audiencias presenciales, señalando que este mecanismo es esencial para asegurar la eficacia y sostenibilidad del modelo de flagrancia en Tumbes.

La visita forma parte de las acciones de supervisión y acompañamiento técnico que el Poder Judicial realiza en las diferentes cortes del país, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional ante los delitos cometidos en flagrancia y optimizar la atención al ciudadano.

