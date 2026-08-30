Es falso que candidato de Alianza para el Progreso lidere con 60% la intención de voto para la alcaldía distrital de Sondorillo, en Piura: estudio carece de validez

LO FALSO:

Edwin Galvez, candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía distrital de Sondorillo, en Piura, encabeza la intención de voto con 60%.

LO VERDADERO:

El estudio difundido carece de validez, pues su autor, GP Consultores Políticos, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE.

Además, contiene errores de escritura en los nombres de los candidatos.

Asimismo, es presentado como un “sondeo de opinión”, pero no incluye la advertencia obligatoria que señala que sus resultados son únicamente referenciales.

Por último, en las descripciones de las publicaciones virales se incluyen expresiones que denotan parcialidad.

En el marco de la campaña previa a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se ha difundido en Facebook un supuesto sondeo de opinión atribuido a GP Consultores Políticos. En este se muestra a Edwin Galvez, de Alianza para el Progreso, como el candidato con mayor intención de voto para la alcaldía distrital de Sondorillo, Huancabamba, Piura, con 60%. En segundo lugar aparece Willam Chanta, de Perú Primero, con 25%, y posteriormente, otros candidatos con porcentajes menores al 9%.

Estudio viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación, sin embargo, presenta varias inconsistencias. En primer lugar, GP Consultores Políticos no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que reúne a las personas naturales y jurídicas habilitadas para realizar y difundir encuestas electorales.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: JNE

En segundo lugar, la publicación se identifica como un “sondeo de opinión”. Según el JNE, los sondeos tienen carácter referencial y, a diferencia de las encuestas electorales, no están obligados a presentar una ficha técnica ni una muestra representativa de la población, aunque este estudio sí las incluye.

El estudio es presentado como un sondeo de opinión. Foto: Facebook | Composición: LR

No obstante, el artículo 27 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE establece que los sondeos deben incluir de manera visible la advertencia: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”. Esta frase no aparece en el viral.

Artículo 27 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Asimismo, de acuerdo con la información oficial consignada en el portal “Conoce a tus candidatos - Voto informado” del JNE, los nombres correctos de los postulantes son Edwin Galvez y Willam Chanta. Sin embargo, son presentados erróneamente en el estudio como “Edwin Galvéz” (tilde en la “e”) y “William Chanta” (con una “i” adicional), respectivamente.

Error de escritura #1. Foto: JNE / Facebook | Composición: LR

Error de escritura #2. Foto: JNE / Facebook | Composición: LR

A ello se suma parte de la descripción que acompaña la imagen: “6 de cada 10 electores consultados se inclinan por Edwin Galvez”, “William Chanta se consolida como el principal perseguidor” y “la fotografía electoral de agosto coloca a Edwin Galvez como líder ampliamente destacado en Sondorillo”. Esto no se limita solo a informar los porcentajes del sondeo, sino presenta cierta parcialidad hacia los candidatos.

Comentarios parcializados en la descripción del post. Foto: Facebook

Por los motivos mencionados, el estudio no puede considerarse válido en este contexto electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió un supuesto sondeo de opinión sobre las preferencias electorales en Sondorillo, Huancabamba, Piura, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, carece de validez. En primer lugar, su autor, GP Consultores Políticos, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, por lo que no se encuentra habilitado para realizar y difundir este tipo de estudios. Además, el material presenta errores de escritura y, aunque se presenta como un “sondeo de opinión”, no incluye la advertencia obligatoria que señala que sus resultados son referenciales. A ello se suma que su descripción contiene expresiones que presentan de manera favorable a ciertos candidatos.