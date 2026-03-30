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Judicialidad

Salas civiles celebraron 31 años de creación

Se celebró el 31.º aniversario de las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Piura con una jornada de confraternidad que unió a magistrados y sus familias.

Durante el evento, se destacó la importancia de fortalecer la identidad institucional.Fuente: Difusión.
Durante el evento, se destacó la importancia de fortalecer la identidad institucional.Fuente: Difusión.

En el marco de la conmemoración por el 31.º aniversario de creación de las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Piura, se desarrolló una significativa jornada de confraternidad que reunió a magistrados, trabajadores y sus familias en un ambiente de integración, alegría y espíritu institucional.

La actividad se llevó a cabo en un entorno de camaradería y ambiente familiar, promoviendo la unión y el fortalecimiento de los lazos entre los integrantes de la institución.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participó en la ceremonia de inauguración, ocasión en la que expresó su reconocimiento a los organizadores por impulsar este tipo de iniciativas, destacando su importancia dentro del quinto eje de la actual gestión, referido a la identidad institucional y el desarrollo personal. Asimismo, agradeció a todos los participantes por su entusiasmo y compromiso con la institución.

Por su parte, el juez superior y presidente de la Segunda Sala Civil, Juan Luis Alegría Hidalgo, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, invitando a los asistentes a disfrutar de las diversas actividades programadas, entre ellas los encuentros deportivos de fútbol y vóley, la presentación del elenco de danzas de la Corte de Piura y las destacadas intervenciones artísticas de intérpretes de diversos géneros musicales.

La jornada se vivió con gran entusiasmo, consolidando espacios que fortalecen la integración institucional y reafirman el sentido de pertenencia de la familia judicial piurana.

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