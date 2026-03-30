Corte de Piura capacita a Personal Fiscal para fortalecer el uso de la MPE y SINOE componentes del Expediente Judicial Electronico
La Corte Superior de Justicia de Piura realizó una jornada de capacitación para optimizar el servicio de justicia en el Distrito Fiscal, enfocándose en herramientas digitales clave.
Con el objetivo de optimizar el servicio de justicia en el Distrito Fiscal de Piura, la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Piura llevó a cabo una importante jornada de capacitación dirigida al personal de los despachos fiscales.
La actividad, que tuvo lugar en el Auditorio del Ministerio Público de Piura, fue impartida por la Coordinadora del Centro de Distribución General y Central de Notificaciones, Milagros Camacho Paz, y el apoyo del personal judicial del Módulo Penal Central.
La capacitación se centró en dos temas cruciales para la celeridad y transparencia procesal: el uso correcto del Sistema de Notificaciones Electrónicas y el procedimiento detallado para el ingreso de escritos a través de la Mesa de Partes Electrónica.
Esta iniciativa forma parte del compromiso institucional por fortalecer las herramientas digitales y los conocimientos técnicos del personal clave en el sistema de justicia, asegurando una gestión más eficiente y un servicio de calidad a la ciudadanía.