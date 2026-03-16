Conmemoran el XXXI Aniversario de las Salas Civiles de Piura

Con un acto protocolar, los integrantes de la Primera y Segunda Sala Civil de Piura conmemoraron su Trigésimo Primer Aniversario. Esta ceremonia se desarrolló en el auditorio de la sede central de la institución, la misma que estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro.

En esta ocasión, el discurso de orden estuvo a cargo del juez superior titular y presidente de la Primera Sala Civil, Fidencio Francisco Cunya Celi, quien destacó la importancia de esta fecha, la misma que fue institucionalizada tras la emisión de la Resolución Administrativa N° 20-95-A, que dispuso que a partir del 14 de marzo de 1995, la, en esa entonces, Sala Civil adquiera la denominación de Primera Sala Civil, y la Sala Civil Transitoria el de Segunda Sala Civil.

A su turno, el titular de la institución judicial, David Fernando Correa Castro, expresó su felicitación a quienes conforman estas salas superiores, quienes de manera conjunta durante el año 2025 resolvieron un total de 2277 expedientes.

También intervino en este acto protocolar el presidente de la Segunda Sala Civil de Piura, Juan Luis Alegría Hidalgo. Como parte de la ceremonia, se hizo entrega de diplomas de felicitación por años de servicio a las trabajadoras María Victoria Quinde Ruíz y Nancy Castillo Cherres.