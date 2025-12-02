Presidenta del Poder Judicial e integrantes del Consejo Ejecutivo realizan visita oficial en la Corte de La Libertad

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, recibió la visita oficial de la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ello en el marco de las actividades conmemorativas por los 201 Años de Instalación de esta primera Corte del Perú republicano.

Fue el Batallón del Ejército del Perú, quien le rindió honores a la jueza suprema Janet Tello Gilardi, marcando el inicio de sus actividades oficiales en nuestra región. Además, participaron los magistrados superiores, especializados, así como el personal jurisdiccional y servidores administrativos, quienes se congregaron en la sede del centro histórico para darle la bienvenida a nuestras autoridades judiciales.

Al inicio de su visita, recorrieron los ambientes de la Sala de Exhibición Histórica, siendo la jueza superior titular Lilly Del Rosario Llap Unchón de Lora, quien explicó brevemente la historia de creación e instalación de esta primera Corte en el año 1824.

Asimismo, la presidenta de la Corte, Cecilia León, entregó a la titular del Poder Judicial, una copia del acta de nombramiento del tribuno José Faustino Sánchez Carrión como juez supremo, documento firmado por Simón Bolívar, que resalta la participación de nuestro prócer de la Independencia en el sistema judicial republicano.

Posteriormente, se dio inicio a la Sala Plena Ampliada con la presencia de los jueces y juezas superiores titulares. En ella, la jueza suprema Janet Tello felicitó la gestión de la doctora León Velásquez y destacó las actividades que se vienen realizando a favor de los más vulnerables y de los usuarios de la región, como las ferias itinerantes, las mega jornadas de descarga procesal, el trabajo de la Unidad de Flagrancia, la continuación de las coordinaciones para la construcción del nuevo Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, entre otras.

Por su parte la presidenta de la Corte de La Libertad agradeció no solo la presencia de la titular del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo, sino también el apoyo que brindan a este distrito judicial para la optimización y el fortalecimiento del sistema de justicia en beneficio de los litigantes.

Finalmente, se llevó a cabo la sesión descentralizada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la que trataron temas importantes de interés para la mejora del servicio de justicia en nuestro país.