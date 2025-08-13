HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Mesa de partes itinerante de la Corte del Santa llegó al asentamiento humano San Felipe

La Mesa de Partes Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Santa sigue beneficiando a moradores en el Distrito Judicial, esta vez en San Felipe, Nuevo Chimbote.

Este evento, organizado para mejorar el acceso a la justicia, ofreció orientación legal. Fuente: Difusión.
Este evento, organizado para mejorar el acceso a la justicia, ofreció orientación legal. Fuente: Difusión.

La Mesa de Partes Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Santa, continúa su recorrido por diversos sectores del Distrito Judicial del Santa. Esta vez, fueron 35 moradores del asentamiento humano San Felipe en Nuevo Chimbote, los que se vieron beneficiados por este evento que realiza la coordinación distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, y la Unidad de Servicios Judiciales.

Desde las 9 de la mañana, la magistrada Pamela Tello Casana, del Segundo Juzgado Transitorio de Familia Especializado en Violencia Familiar, junto a un grupo de servidores judiciales, se instaló en la plaza central del lugar, para brindar orientación legal en todas las especialidades, como Familia, Penal, Laboral, Contencioso Administrativo y Civil.

En el evento organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tu Comunidad, a cargo de la Dra. Anita Alva Vásquez, en coordinación con la Unidad de Servicios Judiciales, una moradora presentó una demanda por alimentos, la cual fue recibida y tramitada en el día.

Los asistentes también recibieron atención médica a cargo de personal del centro de salud Yugoslavo.

