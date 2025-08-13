Informáticos santeños realizaron visita de trabajo a Corte Superior de Justicia de la Libertad

La visita de los especialistas en informática busca contribuir al diseño de aplicaciones. Fuente: Difusión.

Con el fin de intercambiar experiencias en el uso de la tecnología al servicio de la administración de justicia, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa dispuso la participación de dos de sus especialistas en informática en una visita de trabajo a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el marco de la creación de su Oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

El pasado viernes 25 de julio, el ingeniero Miguel Ángel Carrión Franco, coordinador de Informática, y el asistente de sistemas Arturo Antonio Montejo Soto, especialista informático en IA, se reunieron e interactuaron con sus pares de la Corte liberteña, brindando aportes que contribuyan al diseño e implementación de aplicativos tecnológicos innovadores que mejoren el servicio de justicia.

La visita permitió compartir experiencias y fortalecer capacidades técnicas para optimizar procesos judiciales mediante el uso de herramientas digitales.

Con esta medida, la Corte del Santa reafirma su compromiso con la modernización y la mejora continua de la gestión judicial a través de la innovación tecnológica.