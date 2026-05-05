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Judicialidad

Sala Mixta de Camaná resuelve apelación aplicando los protocolos de Oralidad Civil en Segunda Instancia

Colegiado dictó sentencia inmediatamente, marcando un hito en celeridad judicial para la provincia de Camaná.

Este avance en la modernización del servicio de justicia establece un precedente, reduciendo los tiempos de resolución. Fuente: Difusión.
Este avance en la modernización del servicio de justicia establece un precedente, reduciendo los tiempos de resolución. Fuente: Difusión.
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La Sala Mixta, Descentralizada e Itinerante de Camaná, resolvió el primer proceso judicial bajo el sistema de oralidad civil, logrando emitir sentencia de un proceso de desalojo en la misma audiencia y resolviendo el caso en un plazo menor a un mes desde que el expediente subió en apelación.

Este importante avance en celeridad procesal, estuvo a cargo de los jueces superiores, Carlos Polanco Gutiérrez, David Sotomayor Saavedra y José Meza Miranda, quienes aplicaron los principios de inmediación, concentración y celeridad procesal propios del modelo de oralidad, permitiendo que las partes expusieran directamente sus argumentos sobre los puntos controvertidos de apelación ante los magistrados y que la decisión judicial fuera emitida al culminar la audiencia.

Con esta resolución, se marca un precedente significativo en la modernización del servicio de justicia en esta provincia, evidenciando que la implementación de la oralidad en materia civil permite reducir sustancialmente los tiempos procesales, garantizando una respuesta oportuna y eficiente a los justiciables.

La sentencia se conoció inmediatamente después de culminado el debate oral. En circunstancias normales, la decisión judicial se habría conocido en cuatro a cinco meses, aproximadamente.

Este caso se constituye en el primero resuelto bajo esta modalidad en la sede judicial de Camaná y demuestra claramente los beneficios de este nuevo modelo procesal orientado a fortalecer la transparencia, eficiencia y predictibilidad en la administración de justicia.

Recordemos que la Corte Superior de Justicia de Arequipa inició la aplicación de la oralidad civil a nivel nacional gracias a la iniciativa del juez civil Carlos Polanco, quien preparó a magistrados para el inicio de este trascendental avance.

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