Sentencian a cadena perpetua a comerciante que abusó de una niña

El imputado pertenecía al entorno familiar de la menor y fue detenido tras un intento de agresión interrumpido por un familiar. Fuente: Difusión.

El Juzgado Colegiado de Arequipa subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, sentenció a cadena perpetua al comerciante Cipriano Quispe Pachari (46), quien fue acusado por agredir sexualmente a una niña de 9 años de edad.

Las juezas Miriam Vilca Juárez, Crisley Herrera Claure y Ángela Flores Flores, tras escuchar los argumentos de las partes en el juicio oral, determinaron la responsabilidad del imputado por la comisión del delito de violación sexual de menor. Concluyeron que el testimonio brindado por la víctima es coherente y verosímil; además, pudo ser corroborado por el testimonio de peritos y testigos.

La agresión sexual se perpetró en 2024. El imputado, quien pertenece del entorno familiar de la víctima, sometió a la menor en dos oportunidades. En una tercera oportunidad, el procesado intentó agredir a la menor; sin embargo, fue sorprendido por un familiar, posteriormente se presentó la denuncia, logrando que sea detenido por la policía.

Las juezas ordenaron la ejecución inmediata de la sentencia; por ello, el imputado continuará recluido en el penal, asimismo, establecieron en 17 mil soles el monto de la reparación civil, en favor de la parte agraviada.