HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Control periodístico en plena campaña electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Sentencian a cadena perpetua a comerciante que abusó de una niña

Agresión sexual se perpetró en el distrito de La Joya.

El imputado pertenecía al entorno familiar de la menor y fue detenido tras un intento de agresión interrumpido por un familiar. Fuente: Difusión.
El imputado pertenecía al entorno familiar de la menor y fue detenido tras un intento de agresión interrumpido por un familiar. Fuente: Difusión.

El Juzgado Colegiado de Arequipa subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, sentenció a cadena perpetua al comerciante Cipriano Quispe Pachari (46), quien fue acusado por agredir sexualmente a una niña de 9 años de edad.

Las juezas Miriam Vilca Juárez, Crisley Herrera Claure y Ángela Flores Flores, tras escuchar los argumentos de las partes en el juicio oral, determinaron la responsabilidad del imputado por la comisión del delito de violación sexual de menor. Concluyeron que el testimonio brindado por la víctima es coherente y verosímil; además, pudo ser corroborado por el testimonio de peritos y testigos.

La agresión sexual se perpetró en 2024. El imputado, quien pertenece del entorno familiar de la víctima, sometió a la menor en dos oportunidades. En una tercera oportunidad, el procesado intentó agredir a la menor; sin embargo, fue sorprendido por un familiar, posteriormente se presentó la denuncia, logrando que sea detenido por la policía.

Las juezas ordenaron la ejecución inmediata de la sentencia; por ello, el imputado continuará recluido en el penal, asimismo, establecieron en 17 mil soles el monto de la reparación civil, en favor de la parte agraviada.

Notas relacionadas
Detienen a hombre por presunto intento de homicidio contra trabajadora de restaurante en Arequipa: la atacó con líquido inflamable

Detienen a hombre por presunto intento de homicidio contra trabajadora de restaurante en Arequipa: la atacó con líquido inflamable

LEER MÁS
Personal médico del Hospital Goyeneche se pelea durante parto en Arequipa: Geresa abrió investigación

Personal médico del Hospital Goyeneche se pelea durante parto en Arequipa: Geresa abrió investigación

LEER MÁS
Las 4 ciudades de América Latina más congestionadas por el tráfico en el mundo: dos son de Perú, aunque no lideran el top

Las 4 ciudades de América Latina más congestionadas por el tráfico en el mundo: dos son de Perú, aunque no lideran el top

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Judicialidad

La presidenta de la Corte y el general de la PNP articulan esfuerzos para reforzar la lucha contra la delincuencia en la región

Presidenta de la corte busca fortalecer labor judicial en Santiago de Chuco y Huamachuco

Jueza penal de flagrancia ordenó 8 meses de prisión preventiva a dos policías que en estado de ebriedad amenazaron con arma de fuego a un ciudadano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025