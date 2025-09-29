HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Jurídica imparten jueces a escolares de Caylloma

Jueces de Comisión de Acceso a la Justicia previenen de violencia a adolescentes.

La jueza Crisley Herrera y psicólogas del área impartieron mensajes para prevenir la violencia. Fuente: Difusión.
La jueza Crisley Herrera y psicólogas del área impartieron mensajes para prevenir la violencia. Fuente: Difusión.

La promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son difundidos de manera efectiva por jueces integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el marco de la feria Llapanchikpaq Justicia.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, se dirigió a los adolescentes de las instituciones educativas Francisco García Calderón de Chivay, Agropecuario de SIbayo, Daniel Alcides Carreón de Achoma, Túpac Amaru de Achoma, Túpac Amaru de Ichupampa, Virgen de Chapi de Coporaque y Sol del Colca de Sacsayhuamán para exhortamos a hacer respetar sus derechos en todos los ambientes sociales, familiares y educativos.

Por su parte la jueza especializada en violencia familiar, Crisley Herrera Clauré y psicólogas especializadas en la materia del Módulo Penal de Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, impartieron mensajes puntuales para prevenir la violencia sexual en esta población vulnerable.

El juez Yuri Corrales Cuba, integrante de la Comisión distrital de Acceso a la Justicia de la Corte de Arequipa, habló con los estudiantes sobre cómo denunciar actos de violencia en cualquiera de sus formas y de la importancia de preservar la paz social.

