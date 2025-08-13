Comenzó el II programa de voluntariado en la Corte de Arequipa

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, inició el II programa de voluntariado judicial con la participación de 112 jóvenes estudiantes o egresados de diferentes carreras profesionales, quienes durante 3 meses apoyarán labores jurisdiccionales y administrativas.

La implementación del 2do Programa de Voluntariado 2025 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, representa un valioso aporte al funcionamiento institucional, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con el fortalecimiento de la gestión pública, la participación ciudadana y el acceso a una justicia más célere y eficaz.

La coordinación de Personal dispuso que los jóvenes voluntarios apoyen labores en el Modulo Básico de Justicia de Paucarpata, juzgados Constitucionales, Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, Módulo Penal, Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, área Contencioso Administrativa y Módulo Laboral.

Asimismo, este nuevo grupo de voluntarios prestará apoyo en el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, Módulo de Justicia de Cerro Colorado y el Módulo Básico de Justicia de Jacobo Hunter.

Las áreas administrativas que recibirán este valioso apoyo son la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz, Coordinación de Servicios Judiciales, Archivo, Coordinación de Logística y Coordinación de Contabilidad.

Los voluntarios son egresados o estudiantes de carreras profesionales y técnicas de Derecho, Administración, Contabilidad, Asistencia Social, Psicología y Ingeniería de Sistemas; entre otros.