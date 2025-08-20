Corte de Lambayeque se une a gran maratón por el empoderamiento de la mujer

La maratón se realizó con el compromiso institucional de la Corte, que reafirma su papel en la promoción de los derechos de la mujer. Fuente: Difusión.

El domingo 17 de agosto, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se sumó a la Gran Maratón ‘‘Empodérate Mujer’’, una jornada deportiva y de conciencia social que congregó a cientos de personas en un recorrido que partió desde el Paseo Las Musas, y culminó en la Plaza Cívica del distrito de José Leonardo Ortiz.

La actividad, organizada en el marco del Programa Nacional Warmi Ñan y promovida por la Instancia Regional de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, buscó sensibilizar a la población sobre la importancia de construir una sociedad justa, segura e inclusiva.

Durante el evento, personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque participaron en las diversas modalidades de la jornada –maratón, caminata, trote y bicicleteada, como muestra del firme compromiso institucional en la promoción de los derechos de la mujer y el rechazo a toda forma de violencia de género.

Asimismo, de manera paralela, se desarrolló la Feria Intersectorial por la Inclusión, en donde instituciones públicas y privadas se unieron para brindar información y orientación a la ciudadanía, reforzando el mensaje de que la lucha contra la violencia y la discriminación es una tarea colectiva.

Como se recuerda, la primera maratón por el empoderamiento de la mujer fue organizada por el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; la segunda, en esta oportunidad, estuvo a cargo del Programa Nacional Warmi Ñan; y la tercera edición será organizada próximamente por la Policía Nacional del Perú, consolidando así una cadena de esfuerzos conjuntos en favor de la igualdad y la justicia.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratifica su rol protagónico en la defensa de los derechos fundamentales y en el impulso de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, demostrando que el trabajo articulado entre Estado y sociedad es sumamente importante para lograr una región libre de violencia.