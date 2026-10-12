➤ Descubre tu Horóscopo de mañana por Jhan Sandoval: ¿qué te deparan los astros este lunes 12 de octubre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
Horóscopo de Jhan Sandoval para este lunes 12 de octubre.Composición LR
¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 12 de octubre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo HOY, lunes 12 de octubre?
- Aries: No ignores los mensajes de esa persona que requiere una respuesta tuya. Sea económico o laboral, necesitas ordenar y presentar cuentas exactas. De lo contrario, podrían surgir algunas tensiones.
- Tauro: Un viaje o desplazamiento no planificado podría alterar la agenda del día y generar cierto malestar en algunos de tus compañeros. Organízate y se evitarán retrasos que complique tu labor.
- Géminis: Destacarás por capacidad y por la rapidez con la que gestionas. Llegan nuevas propuestas, piensa bien antes de realizar algún cambio. En el amor, esa persona te extraña y se acercará.
- Cáncer: Solicitar un préstamo o brindárselo a alguien puede ser un tanto perjudicial en este tiempo, asesórate antes de cualquier gestión financiera. En el amor, evita celos por temor al engaño.
- Leo: Te liberas de situaciones que te mantenían aprisionado. El éxito te acompañará, incluso en aquellas actividades que pensaste imposibles de manejar. Todo lo relacionado a ventas estará favorecido.
- Virgo: Esa persona aparenta no prestarte mucha atención, pero en realidad está afectada por todas las diferencias que han tenido. Evita bajones emocionales y espera, toda esta tensión pasará.
- Libra: Sé autocrítico y date cuenta que es indispensable mejorar la relación con tu entorno próximo si deseas ver los proyectos que realizas concretos. La falta de apoyo puede traer complicaciones.
- Escorpio: Llega a ti una propuesta que requiere de una respuesta inmediata. No permitas que pensamientos negativos te hagan obviar esta alternativa para tu crecimiento laboral. Acepta la oferta.
- Sagitario: Será un día de cosecha y prosperidad, luego de tanto esfuerzo. Tu creatividad estará exaltada y llegará a tu mente ideas para resolver ese problema familiar que tanta tensión ha generado.
- Capricornio: Te sentirás presionado a saldar una deuda que, por ahora, no te sientes en la capacidad de atender. Solicita más tiempo y lograrán entenderte. En el amor, no extremes medidas.
- Acuario: Ese reencuentro ha servido para reconocer que aún tienes mucho por perdonarle a esa persona que tanto quisiste. Alejarte te permitirá reflexionar y definir lo conviene de retomar la relación.
- Piscis: Alguien que no ha sido honesto en lo económico tratará de engañarte alterando el orden de las cosas para ocultarte información. Estarás alerta ante tus intenciones y, finalmente, confesará.