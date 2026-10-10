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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿qué te deparan los astros este sábado 10 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este sábado. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval
Horóscopo de Jhan SandovalComposición LR
Por
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 10 de octubre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo HOY, viernes 9 de octubre?

  • Aries: Tu agenda laboral te obligaría a cancelar una reunión con amigos. El sacrificio valdrá la pena. En el amor, surgirá un reencuentro con alguien especial para ti. Los lazos se fortalecerán.
  • Tauro: Luego de haber limado asperezas con la persona que amas, sigues desconfiando de ella, lo que genera un ambiente de tensión constante. Cambiaría o surgiría un alejamiento que nadie desea.
  • Géminis: Un familiar no está respondiendo a sus obligaciones económicas y te verás en la necesidad de hablar con él para que cumpla con lo acordado. Hazlo en armonía y tomará conciencia.
  • Cáncer: Tienes interés en resolver los problemas que tuviste con un familiar, pero es posible que la actitud rígida de esta persona no te permita conciliar como lo deseas. Espera otro tiempo, no insistas.
  • Leo: Has tomado la decisión de alejarte radicalmente de una persona que ha sido inconstante e inestable a nivel emocional. Tu decisión la hará tomar conciencia de su actitud y buscará disculparse.
  • Virgo: Logras el equilibrio y la armonía interior necesaria para comunicarte con esa persona que, a pesar de ser tan distinta a ti, también tiene el interés de limar asperezas y propicia una reconciliación.
  • Libra: Las dudas que tienes respecto al comportamiento de tu pareja pueden conducirte a emitir juicios adelantados y condicionar la continuidad de la relación. Reflexiona en tu actitud y trata de cambiar.
  • Escorpio: Luego de esa pelea, buscarás acercarte a esa persona con la que discutiste para limar todas las asperezas que tuvieron. Será un tanto inflexible, pero finalmente cederá y lograrán conciliar.
  • Sagitario: Un familiar al que le prometiste apoyo podría quejarse por la poca atención que ha sentido de tu parte. No pierdas la paciencia y busca la manera de cumplir con tu promesa. Te necesita.
  • Capricornio: No estás recibiendo las noticias que esperabas y no puedes seguir teniendo una actitud pasiva al respecto. Toma iniciativas y esfuérzate; solo así verás que todo cambiará a tu favor.
  • Acuario: La inseguridad y desconfianza te hace actuar de manera cortante con esa persona que tiene resistencia y no desea alejarse de ti. Ha llegado el momento de ser claro y definir esta situación.
  • Piscis: Luego de mucho tiempo volverás a encontrarte con alguien que sientes muy afín a ti, pero que no te transmite seguridad ni confianza. Toma distancia y espera la llegada de un amor sincero.

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