Elecciones 2026 en San Martín: Pilar Saavedra, advierte que "las inmobiliarias tendrán que someterse a los parámetros constructivos"

Pilar Saavedra quiere dotar a Tarapoto de un transporte público urbano que hoy no existe. La candidata a la alcaldía provincial de San Martín por Ahora Nación propone una troncal entre Cacatachi y Juan Guerra por la avenida Fernando Belaunde Terry, con dos circuitos internos desde la universidad y el aeropuerto y los mototaxistas formalizados como alimentadores. En entrevista con La República para Elige Bien 2026, la docente con casi 38 años en el magisterio promete protección irrestricta para los humedales de Ricuricocha, 350 cámaras de videovigilancia y extraer agua del subsuelo para ampliar el servicio mientras avanza el megaproyecto del río Mayo.

Usted es docente. ¿Por qué quiere ser alcaldesa de San Martín?

Yo soy Pilar Saavedra, soy maestra de profesión, tengo casi 38 años de servicio en el magisterio, pero además he alternado el trabajo en aula con responsabilidades de gestión en los distintos niveles de gobierno. He sido directora en el Ministerio de Educación, en varias direcciones del Ministerio de Educación, he trabajado para el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, he trabajado para Naciones Unidas con algunos proyectos para UNESCO, UNICEF. Pero fundamentalmente soy maestra de aula y creo que eso me da el cable a tierra para reconocer también los problemas que tenemos en nuestra provincia. He nacido acá en Tarapoto, he vivido acá en Tarapoto, me formé acá en Tarapoto, y la razón por la que participo de estas elecciones regionales y municipales fundamentalmente se debe también a una retribución que hay que hacer a la tierra que nos vio nacer, que nos dio lo que somos. Me he formado profesionalmente aquí y creo que tengo condiciones y capacidades, y es el momento para ponerme al servicio de la población.

Tarapoto ha crecido de forma muy desordenada. ¿Cuál es su visión de ordenamiento territorial?

Sí, Tarapoto también es un potencial gastronómico, turístico, efectivamente, pero también soporta la más alta tasa migratoria que tenemos casi a nivel país, Tarapoto distrito. La provincia tiene 10 distritos y Tarapoto es la capital de la provincia, y además es la puerta de entrada a la región, porque en Tarapoto está nuestro aeropuerto. Entonces, efectivamente, Tarapoto ha crecido de manera desordenada.

Nosotros tenemos dos instrumentos de gestión que tienen que ser aplicados, actualizados y, sobre todo, reconocidos por la población como herramientas que nos ayudan a ordenar el territorio. Tenemos un plan de desarrollo urbano que no solamente es de Tarapoto, sino que integra a cinco distritos aledaños al distrito de Tarapoto, capital de la provincia, que hace que pensemos la ciudad desde esa perspectiva más integral y además articulada a otros distritos. Y también la zonificación ecológica económica, que nos dice dónde está el recurso que hay que conservar, dónde está el recurso turístico que hay que potenciar como producto turístico, dónde están las zonas para la expansión urbana, que tiene que ser totalmente ordenada, y además poniendo también ordenanzas serias para ser implementadas con la importancia inmobiliaria que tenemos en la provincia, que además fracciona el territorio, fraccionan los lotes y se olvidan de que allí va a vivir gente que va a necesitar servicios de agua, saneamiento, escuelas, postas, calles, parques, áreas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un derrotero que nosotros asumimos con mucha responsabilidad.

Pero también el tráfico que tiene la ciudad. La ciudad es una de las más ruidosas que tenemos a nivel país, altamente contaminada, soportamos decibeles por encima de 80. Tenemos un parque automotor también grande, compañeros, colegas, amigos mototaxistas que viven de este servicio público, y hay que entender que es un servicio público. Entonces, lo que planteamos en la ciudad es ordenar también el tránsito, porque no tenemos transporte público urbano en Tarapoto, y tiene que ser un transporte público urbano de calidad y accesible. Estamos hablando de una troncal que venga desde Cacatachi, que es el distrito, hasta Juan Guerra, por lo que conocemos como la Fernando Belaunde Terry, y dos líneas internas urbanas. Una que sale de la universidad y regresa a la universidad, haciendo círculo por la ciudad, y otra que sale desde el aeropuerto y regresa al aeropuerto. Entonces, allí descongestionamos, evitamos contaminación acústica, contaminación por quema de combustible, devolvemos a la ciudad una condición vivible. Y los compañeros mototaxistas serían también nuestros [aliados], formalizándolos, obviamente, y señalándoles los paraderos, que ahora son totalmente informales, ocupan el espacio público, conversando con ellos para ubicar los paraderos autorizados. Pero ellos tendrán que ser los que terminen siendo los grandes alimentadores de estas unidades de tránsito urbano. Entonces, allí hay una perspectiva más integral para poder atender a la población, sentar las bases ahora para un desarrollo más sostenible y sustentable para los próximos veinte años, sentando las bases en este periodo de gobierno.

El desarrollo inmobiliario sin fiscalización pone en peligro los humedales de Ricuricocha. ¿Qué medidas tomaría?

Uno, la protección irrestricta de esa zona, porque es una belleza paisajística, es un espejo de agua, básicamente, Ricuricocha. Ahí hay visos de corrupción que ahora ya están en manos del Poder Judicial, de las autoridades que ejercen el cargo hoy. Hay una serie de pruebas que han estado señalando un compromiso de la autoridad en actos ilegales. Y las inmobiliarias tendrán que someterse a los parámetros constructivos y a lo que la propia ley y las ordenanzas establecen. Entonces, se necesita un ejercicio de poder firme, pero sobre todo éticamente solvente, para poner mano firme a una prácticamente invasión, o un querer hacer lo que se nos viene en gana porque ha habido alguna prebenda o alguna acción bajo la mesa de las propias autoridades, que han permitido que ocurra lo que está ocurriendo ahora en Ricuricocha.

Felizmente, sociedad civil organizada, gente que está totalmente comprometida con los temas ambientales y con la protección de nuestros humedales, ya se apersonó. Iba a haber una audiencia justamente sobre el tema hoy y se ha postergado para diciembre. En tanto, los procesos judiciales, con la implicación de los responsables de esta situación que hoy convoca a la población a movilizarse, continúan, ¿no? De modo que hay una acción de sociedad civil importante, profesionales que se han sumado a esta causa. Nosotros también, desde sociedad civil, ahora estamos contribuyendo para que los humedales se conserven y Ricuricocha sea lo que en su naturaleza es, un espejo de agua que regula el clima. Pero también la zonificación ecológica tiene sus propias restricciones, y no se ha respetado esa herramienta de gestión, que es de uso obligatorio para todo lo que tiene que ver con catastro, el crecimiento urbano y el uso en función de la capacidad de los suelos y de nuestros recursos. De modo que eso es lo que vamos a hacer.

Muchos jóvenes votarán en estos comicios. ¿Qué les ofrece?

Sí, fíjense que nosotros estamos en constante comunicación con ellos desde la Red de Jóvenes de San Martín, desde colectivos que tienen iniciativas, por ejemplo, para arborizar, para hacer voluntariado en hospitales, etcétera, y estamos en contacto con ellos. Ellos ya nos han comentado por dónde van sus preocupaciones, fundamentalmente por el tema del empleo, por el tema de potenciar sus competencias laborales y también certificarlas. Nosotros tenemos propuestas muy claras en nuestro plan. Una de ellas es justamente tener un bono semilla, un presupuesto semilla, para impulsar bionegocios con jóvenes. Es un fondo no retornable. La única condición es que se asocien y que estos bionegocios estén orientados a los productos bandera que tenemos en San Martín, café, cacao, y además también procesos de reforestación. La cuenca requiere, la ciudad requiere procesos de arborización, tenemos un plan para ello también, y desde esa perspectiva trabajamos con los jóvenes.

Y, por otro lado, tenemos operadores de turismo que, habiendo terminado la secundaria, para vincularse al mundo del trabajo a través de algunas agencias, empresas, se necesita también capacitarlos, pero también certificar esas competencias laborales. Nosotros tenemos la ruta. Yo trabajo en SINEACE, sé que el Ministerio de Trabajo y otras entidades certifican las competencias laborales para poder cualificar también la labor que desarrollan los operadores de turismo, los que atienden en la mesa. Tarapoto tiene un potencial turístico no solamente por todos los recursos y los productos turísticos que ofrecemos, sino también por su gastronomía. Aquí se come rico, se come harto, se come siempre, y se come bien, y barato, así es.

Todas esas posibilidades tenemos con los jóvenes. Nosotros tenemos un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que es un monto pequeño que pagamos en nuestro recibo de agua, precisamente para reforzar, arborizar o reforestar las cabeceras de cuenca, mantener nuestras fuentes de agua, ¿no? Y allí también hay empleo. O sea, necesitamos jóvenes, profesionales, técnicos, que de manera permanente tendrían que participar de esta actividad, seleccionando las semillas, produciendo las semillas, sembrando, manteniendo este recurso que es tan vital en este periodo tan crítico que vivimos ahora. El cambio climático nos afecta a todos, tenemos que pensar en cómo nos adaptamos, y hay maneras que hemos pensado también desde la propia experiencia como profesionales que somos, pero también desde lo que la propia tierra nos ofrece. De modo que hay muchas posibilidades para los jóvenes. Ellos van a ser también la fuente laboral que ha de dar soporte a una gestión, para brindarle energía, talento y, sobre todo, amor por la tierra, amor por nuestra provincia, por nuestro distrito.

La inseguridad amenaza ese potencial. ¿Qué propone?

Mira, y yo voy a ser, sin intención de ser dramática... Ayer hemos tenido un hecho lamentable. Un joven empresario ha sido baleado a quemarropa a plena luz del día, y a lo Fuenteovejuna casi lo linchan, o sea, toda la población. Esto ocurrió en Sauce, un distrito tan turístico, con tanto potencial, que jamás ha ocurrido. O sea, eso ocurrió hace 15, 20 años atrás, y se vuelve a repetir una escena como esta. Entonces, el sicariato, la violencia común, realmente está cundiendo no solamente en nuestra provincia, tranquila, serena siempre, sino en todo el país, y ese es un problema que nosotros vamos a afrontar.

En principio, hay que recuperar el liderazgo del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. El liderazgo estaba totalmente ausente. Y allí nos sentamos policía, fiscalía, rondas campesinas, comités vecinales, para definir por dónde va la estrategia y la implementación que nos compromete a todas las autoridades a trabajar en un mismo sentido. Entonces, ese es un primer aspecto de institucionalización para tomar las decisiones y legitimarlas, e identificar los focos de la delincuencia, las zonas de alto riesgo, que los tenemos bastante bien marcados, para intervenir de manera sinérgica todos los actores que estamos preocupados por este tema y que tenemos la obligación de atenderlo. Y lo otro es que tenemos que trabajar con la sociedad, con la comunidad y con los vecinos de manera organizada. Las juntas vecinales, los barrios, tienen que organizarse nuevamente, armar sus juntas, no solamente para trabajar por el tema de la seguridad, para las alertas, sino también para trabajar el entorno verde.

¿Qué garantía tienen los vecinos de que la autoridad los escuchará?

Porque esa es nuestra práctica. O sea, nosotros hemos trabajado, donde hayamos estado, con canales totalmente abiertos, dialogantes, convocantes, para tomar decisiones y legitimarlas. Eso es lo que sabemos hacer, no sabemos hacer de otra manera las cosas, ¿no? Pero, además, hay que sembrar el alumbrado. El alumbrado público es precario en Tarapoto, Morales, La Banda. Por lo tanto, donde hay iluminación, eso es un elemento de disuasión. Hay que recuperar los espacios públicos también, ¿no? Hay que perseguir el delito. Vamos a instalar las cámaras, trescientas cincuenta cámaras, más o menos es el cálculo que hemos hecho, para tender por la ciudad, en constante disuasión y alerta también. Y luego la vigilancia en línea, que tiene que ser veinticuatro siete. Todo eso está relajado ahorita en la provincia. Es como que no tuviéramos autoridades, y realmente eso es lamentable.

El agua potable también es un problema.

También es un problema, sí. El tema del agua potable es un problema ya casi histórico. Estoy hablando de hace treinta años que no movemos el asunto, porque se requieren soluciones integrales. Y se está trabajando un proyecto grande, con miles de millones, que va a alimentar de agua casi todos los distritos de la provincia, hablamos de seis o siete, que es agua del río Mayo, y eso implica una inversión muy fuerte, en partes por gravedad, en partes con tecnología, para tener los reservorios, el abastecimiento, etcétera. Es lo que le llaman todos los políticos, y lo llamo yo también, un megaproyecto. Pero, en tanto eso ocurra, tenemos que atender las necesidades urgentes.

Por un lado, está esta propuesta que tenemos de extraer agua del subsuelo para que, a través de reservorios, tengamos una conexión que por lo menos incremente en tres, en cuatro horas más, ojalá más, el servicio de agua potable en la ciudad, que es precario, que es complejo y que ahorita es totalmente escaso, y es un problema muy serio. Y lo otro es todo el tema de cuidar las cuencas, que ya te comenté, con el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que también nos garantiza que los cauces de nuestras quebradas y nuestras fuentes principales de agua se mantengan, se conserven, devolviéndole al suelo, al cauce, sus mecanismos naturales de acopio y de generación de agua, que son los árboles.

¿Cómo enfrentará el tráfico?

Sí, mira, en realidad yo mencioné cómo estaríamos descongestionando, por un lado. Por el tema de la seguridad vial, Tarapoto, Morales y La Banda, siempre hay que mencionar estos tres porque estamos ya juntitos, juntitos, pero somos diez distritos que integran la provincia, son ciudades pensadas para las unidades móviles, son ciudades pensadas para el tráfico.

Para los carros.

Los carros, las motos, los mototaxis, pero no para los ciudadanos de a pie, no para los que queremos caminar. Uno, porque no hay sombra, y otro, porque está hecha para eso. Incluso ni siquiera hay señalética peatonal, los semáforos no siempre están funcionando. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que empecemos a ordenar el sentido del tránsito. Tenemos que poner la señalética. El tema de la arborización en la ciudad es también un imperativo. No solamente es fierro y cemento. Nuestras políticas tienen que estar orientadas al ciudadano, y todo tiene que estar pensado en el ciudadano, en su bienestar, en su salud mental y también, obviamente, en su salud emocional. Tarapoto parece una ciudad también bombardeada, baches por todos lados que producen accidentes, los rompemuelles no están pintados, no tienen señal. Entonces es un caos alrededor de lo que vivimos, ¿no?

Los turistas llegan y van directo a su alojamiento. Pero ellos no votan.

Pero ellos no votan, exactamente. Todos estos problemas que estamos mencionando... Nosotros tenemos una estrategia que le llamamos el 4x4. Vamos a trabajar cuatro cuadras a la redonda para ser visible, que efectivamente es posible sin mucho presupuesto. Empezar resanando las calles, parchando lo que se tenga que parchar, limpiando las cunetas para que el sistema de drenaje también tenga ruta, comunicando a la población que no tiene que botar los residuos sólidos allí, porque tenemos una pésima gestión de los residuos sólidos, que es la otra gran tarea que tenemos.

Mira, hay un montón de problemas, pero tenemos fuerza, tenemos energía, tenemos condiciones, tenemos la mirada integral y específica también, tenemos equipo técnico, tenemos un poco de experiencia para poder servir al ciudadano y entregarle una ciudad que tiene que ser vivible para todos, pensando en el ser humano como sujeto de derechos. Para eso se eligen autoridades, para servir a la población, y ese es nuestro propósito. No nos anima absolutamente nada más que entregar a esta tierra bendita todo lo que nos ha dado, de la manera más ética, sirviéndola desde el ejercicio del poder que delega el pueblo a través de su voto.