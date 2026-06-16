➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: conoce qué es lo que te deparan los astros este martes 16 de junio, según Jhan Sandoval
Conoce el destino que astros tienen preparadas para este día, donde Aries, Tauro, Géminis y el resto de signos del zodiaco recibirán valiosas señales para afrontar esta jornada del martes, según las predicciones de Jhan Sandoval.
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- Horóscopo Zodiacal
Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, martes 16 de junio, con las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Allí podrás conocer las energías que marcarán la jornada y las señales que podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y las decisiones más importantes del día, mientras Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis descubren lo que les deparan los astros.
¿Qué dice el horóscopo de este martes 16 de junio?
- Aries: Recibirás el apoyo desinteresado de una persona que se siente en deuda contigo. Haber dado la mano a tus compañeros te permitirá contar con apoyo en el momento que más lo necesitas.
- Tauro: Llega un dinero a tus manos, producto de un trabajo que realizaste en equipo. Tendrás que ser equitativo y compartir con aquellos que te han ayudado. Controla tus gastos, evita excederte.
- Géminis: Ha llegado el momento de buscar a esa amistad y solicitarle el apoyo que necesitas a nivel económico. No se negará, pero evita solicitar algo que pueda comprometer demasiado tu economía.
- Cáncer: Le darás el apoyo necesario a ese familiar que pasa por malos momentos emocionales y económicos. Convertirte en un soporte caminará sus ánimos. El ambiente familiar se tornará positivo.
- Leo: Tu labor está siendo bien valorada. Ha llegado el momento de negociar el costo de tus servicios y tener esa mejora que mereces. En el amor, dale más atenciones a esa persona o se alejará.
- Virgo: Te harán una propuesta laboral muy interesante, pero la oferta económica no lo sería del todo y tendrás que negociar las condiciones antes de aceptar. Sé flexible y lograrás acuerdos convenientes.
- Libra: Te sentirás comprometido a apoyar en una gestión laboral que se ha tornado complicada, lo que dilataría tu agenda más allá de lo programado. No permitas que esto afecte tu estado de ánimo.
- Escorpio: Un superior se está acostumbrando a sacar todo el provecho que pueda de tu talento y de tu tiempo. No permita abusos y trata de establecer límites necesarios, de lo contrario continuará.
- Sagitario: Puedes estar sufriendo una dependencia emocional o económica de parte de alguien que entrega mucho menos de lo que realmente mereces. Reflexiona y corta con todo abuso e injusticia.
- Capricornio: Sé cuidadoso y analiza bien a quien te aproximas para solicitar ayuda. Es posible que recurras a alguien que buscará sacar el máximo provecho de cualquier favor que pueda otorgarte.
- Acuario: Alguien que siente no estás cuando más te necesita podría sacarte en cara todos los favores y apoyo que te brindó. No caigas en ningún juego de manipulación y aléjate de todo conflicto.
- Piscis: No resuelves nada solicitando un crédito para pagar deudas pendientes. Esta condición solo te ataría a mayores problemas. Negocia los plazos y trata de pagar sin generar mayor endeudamiento.