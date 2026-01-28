➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 28 de enero, según Jhan Sandoval
El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 28 de enero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 27 de enero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas
Este miércoles 28 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
PUEDES VER: Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 27 de enero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna
¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 28 de enero?
- Aries: Una persona que te estima te brindará el apoyo que necesitas. Hoy empiezas a salir de ese mal momento que has estado afrontando. En el amor, la distancia que ha tomado tu pareja tiene motivo.
- Tauro: El orgullo puede llevarte a no pedir apoyo en el momento que más lo necesitas. No te aproximes a errores irreparables por mantener una postura de autosuficiencia. Busca asesoramiento.
- Géminis: Se está acumulando mucha tensión entre tú y ese compañero. Es el momento de buscar un diálogo armonioso y plantear con claridad cómo deseas desarrollar esa actividad. Logrará entenderte.
- Cáncer: Cuidado con el transporte y tus horarios. Una mala gestión del tiempo, especialmente si tienes planificado algún viaje corto, podría traerte consecuencias. En el amor, no pierdas el autocontrol.
- Leo: Hacer varias cosas al mismo tiempo, por pretender avanzar, solo traería dispersión y una mala calidad en los resultados. Organízate y prioriza. En el amor, toma más en serio a esa persona.
- Virgo: Necesitas hablar de tu sueldo o de las condiciones económicas que te atan a esa actividad. Entenderán tu situación y lograrás negociar a tu favor. En el amor, no estás recibiendo lo que entregas.
- Libra: Se presentará la oportunidad que esperabas para cambiar de trabajo y crecer económicamente. En el amor, los altibajos cada vez son más constantes. Necesitas poner condiciones.
- Escorpio: No vas a lograr nada alzando la voz y discutiendo con tus compañeros. Es la peor manera de hacer que todos avancen. En lo sentimental, antes de volverte a enamorar, sana esa herida.
- Sagitario: No te enfoques solo en los problemas y centra tu energía en encontrar soluciones. Muchas personas esperan de ti la estrategia correcta para poder mantenerse a flote y seguir adelante.
- Capricornio: Que no te falte constancia ni esfuerzo. Bajar la guardia te haría perder el control que has logrado conseguir. En el amor, esa persona siente celos y es por falta de seguridad. Reflexiona.
- Acuario: Haberte disciplinado te permite aprovechar al máximo las horas del día. Hoy sentirás que el cambio que has dado te conduce a mejores resultados. En el amor, se fortalece la confianza.
- Piscis: Detente a pensar y no actúes de manera impulsiva. Estás por tomar decisiones muy importantes y no pueden ser apresuradas. En el amor, no tomes distancia si no explicas los motivos.