➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 25 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 25 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 25 de octubre.
Lee el horóscopo de hoy, 25 de octubre. | Foto: Composición LR

Este sábado 25 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre?

Aries

Tus ánimos han mejorado, esto te permitirá acercarte a las personas que amas y compartir con ellos un grato momento. Por la noche, alguien con quien mantuviste distancia intentará acercarse.

Tauro

Un exceso de responsabilidades te han estado agotando, buscarás un espacio para descansar, pero es posible que recibas la comunicación de amistades y esto cambiará tus ánimos.

Géminis

Esa persona sabe que no confías en ella y tratará de cambiar aquellas actitudes que te habían desilusionado. Hoy notarás algo diferente en su comportamiento, poco a poco volverá la confianza.

Cáncer

La timidez no está siendo un freno, cada vez aumenta más el interés por esa persona que llama tu atención. Hoy tomarás algunas iniciativas, pero conócela bien, aún no debes de precipitarte.

Leo

Tendrás planes que podrían complicarse por imprevistos en tu agenda. Finalmente, te organizarás y podrás despejar tu mente en compañía de una amistad que hace mucho no ves, te divertirás.

Virgo

Deseas pasar un tiempo a solas para descansar y ordenar tus ideas. Es posible que un ser querido malinterprete esta necesidad y te sienta indiferente. Ordena tus tiempos y acércate a los tuyos.

Libra

Hay asuntos que te está costando resolver y se lo comunicarás a una persona de confianza con la intención de desahogar preocupaciones. En sus palabras hallarás las soluciones que necesitabas.

Escorpio

Podrías notar a un familiar muy ensimismado e indiferente con todas las responsabilidades que necesitas manejar. Expresa tu incomodidad y será consciente del descuido.

Sagitario

La persona que te interesa bajará la guardia como una forma de manifestar arrepentimiento por los conflictos que se generaron. Ahora depende de ti borrar las distancias y reconciliarte.

Capricornio

Una serie de situaciones te han puesto de mal humor, pero hoy recibirás la comunicación o visita de una amistad con la que despejarás tensiones y te divertirás, te hará muy bien.

Acuario

Es posible que recibas una visita inesperada y esto cambie los planes que deseabas realizar. Sin darte cuenta despejarás tu mente y olvidarás esa nostalgia que se estaba haciendo recurrente.

Piscis

La soledad te ayudará a analizar esa reacción que tuviste con esa amistad que es importante. Las conclusiones podrían conducirte a un arrepentimiento, no lo dudes y busca las disculpas.

