Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 16 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, subrayando la importancia de propiciar espacios para el diálogo sincero, afrontar nuevos retos y mantenerse abiertos a noticias positivas que podrían llegar desde lugares o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente señaló que este día se presenta como una ocasión clave para tomar decisiones que influirán tanto en el ámbito laboral como en el personal. Asimismo, aconsejó soltar cargas del pasado, escuchar la intuición y cultivar una actitud optimista, un mensaje que continúa resonando entre miles de sus seguidores en América Latina, especialmente en México y en diversas zonas de Estados Unidos como Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy jueves 16 de octubre

Mira lo último de ASTROMOOD De lunes a viernes a las 9:00 a.m. Ver ahora