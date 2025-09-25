HOYSuscripcion LR Focus

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 25 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Hoy 25 de septiembre, los astros influirán en cada signo, con algunos enfrentando desafíos y otros disfrutando de avances significativos, lo que destaca la importancia de la reflexión sobre la astrología.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 24 de septiembre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 24 de septiembre.

La conocida astróloga Mhoni Vidente dará a conocer el miércoles 24 de septiembre sus predicciones diarias sobre salud, trabajo, finanzas y amor. A través de sus orientaciones, brindará consejos personalizados a cada signo del zodiaco, lo que guiará a sus seguidores para tomar decisiones más acertadas y encaminarse hacia un futuro próspero.

Hoy, la influencia de los astros jugará un papel clave, lo que afecta a cada signo de manera particular. Mientras que algunos se enfrentarán a desafíos que pondrán a prueba su resistencia, otros vivenciarán avances significativos y disfrutarán de un periodo de mayor equilibrio y estabilidad en sus vidas.

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy jueves 25 de septiembre

  • Aries: En este mes, Aries estará bajo la influencia de la carta del Diablo, la cual anuncia dinero rápido y crecimiento profesional, pero también te alerta sobre envidias y mal de ojo. Tu mejor día será el viernes, con los números mágicos 06, 15 y 37, y los colores rojo y blanco como amuletos. La presencia del Arcángel Uriel marcará un periodo de cambios profundos que te impulsarán a superar obstáculos y alcanzar el éxito.
  • Tauro: Para Tauro, la carta de la Justicia domina septiembre, indicándote que es tiempo de seguir aprendiendo y resolver problemas legales para evitar bloqueos energéticos. Tus días mágicos serán 01, 03, 05, 10, 15, 19, 21, 25 y 29, con los números 05, 09 y 32 y los colores amarillo y azul. El Arcángel Miguel guiará tu camino, ayudándote a crecer profesionalmente y a abrir puertas académicas. También deberás cuidar tu estómago y úlceras, además de evitar discusiones en el trabajo.
  • Géminis: La carta de El Mundo marcará a Géminis con oportunidades de negocios internacionales, viajes y trámites de migración. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 09, 13, 15, 19, 21, 27 y 30, con los números 06, 11 y 28 y los colores verde y blanco. El Arcángel Gabriel renovará tus energías y te abrirá puertas a contratos y reconocimientos laborales. Eso sí, deberás controlar los celos y pleitos innecesarios, cuidar tu garganta y tiroides, y estar atento a oportunidades de mudanza o incluso de vivir en el extranjero.
  • Cáncer: En septiembre, Cáncer tendrá como guía la carta de El Mago, que anuncia nuevos proyectos económicos y la necesidad de mantener pensamientos positivos. Tus números mágicos son 04, 13 y 17, tus colores blanco y negro, y tu mejor día el martes. Bajo la protección del Arcángel Rafael, será un mes de gran crecimiento laboral, pero deberás ser discreto para evitar envidias y traiciones. En el amor, llegará una renovación afectiva y tendrás oportunidad de cerrar ciclos del pasado. También es recomendable cuidar tu salud en temas de circulación y hormonas.
  • Leo: El mes nueve trae a Leo la fuerza de El Carruaje, que impulsa a tomar decisiones valientes y dejar atrás la zona de confort. Tus números mágicos serán 03, 08 y 34, con colores blanco y naranja, y tus mejores días el 01, 04, 07, 09, 11, 15, 20, 21, 23 y 30. El Arcángel Metatrón iluminará tu camino, atrayendo dinero extra, estudios universitarios y proyectos nuevos. Este mes marcará finales y comienzos amorosos, además de viajes y cambios importantes en lo personal. Eso sí, cuida tus riñones y salud, y sé cauteloso con créditos bancarios.
  • Virgo: En septiembre, Virgo estará bajo la energía de la Templanza, lo que anuncia sorpresas económicas y nuevos rumbos laborales. Tus números mágicos son 02, 29 y 40, tus colores azul y rojo, y tus días clave 02, 04, 06, 07, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 29 y 30. El Arcángel Miguel guiará tus pasos, ayudándote en transformaciones radicales. Este mes será de reinventarse en todo sentido, aprovechar la doble suerte rápida por tu cumpleaños y avanzar en lo profesional. Sin embargo, deberás cuidar tu intestino y migrañas, además de mantener discreción para evitar el mal de ojo.
  • Libra: Para Libra, septiembre estará dominado por la carta de El Emperador, que anuncia un ciclo de cambios trascendentales, donde deberás priorizarte a ti mismo antes que a los demás. Tus días mágicos serán 01, 05, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30, tus colores rojo y amarillo, y tus números 09, 18 y 77. El Arcángel Jofiel será tu guía, atrayendo mayores ingresos y oportunidades laborales. Sin embargo, deberás ser firme ante familiares que intenten aprovecharse de tu generosidad.
  • Escorpio: En septiembre, Escorpio será regido por la carta del Sol, lo que abre un ciclo de crecimiento en lo laboral y en la vida amorosa. Este mes trae consigo doble suerte rápida con los números 10, 21 y 49, además de viajes importantes que se realizarán en dos ocasiones. Tu ángel protector será Chamuel, quien impulsará tu vida profesional y favorecerá tu entorno político y social.
  • Sagitario: Para Sagitario, la carta de la Torre marca un mes lleno de aprendizajes. Será una etapa ideal para resolver asuntos legales y migratorios, además de recibir dinero extra por la venta de una propiedad. Tus mejores días son 01, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30, y deberás cuidarte de los enojos en pareja, ya que podrían llevar a una separación definitiva. Tu guía espiritual será el Arcángel Metatrón, impulsándote a dejar atrás lo que no te conviene.
  • Capricornio: Septiembre estará marcado por la carta de el Loco, que representa un impulso hacia negocios propios y nuevas metas. Recibirás dinero fácil con los números 29, 30 y 36, pero deberás estar atento a las traiciones de amigos y amores. El Arcángel Uriel será quien te brinde claridad en asuntos financieros y patrimoniales. Habrá invitaciones a viajes y una oportunidad de trabajar en una institución federal, aunque también deberás controlar los excesos en fiestas y mantener tu salud como prioridad.
  • Acuario: El mes nueve será dominado por la carta de la Estrella, lo que favorece trámites legales de residencia o visa. Es un periodo excelente para iniciar un negocio propio y cuidar tu bienestar físico y emocional, sobre todo en temas de depresión y ansiedad. Tus mejores días son 01, 06, 07, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30. Bajo la protección del Arcángel Miguel, estarás protegido de envidias y podrás tomar decisiones importantes como un cambio de carrera universitaria que potenciará tu desarrollo profesional.
  • Piscis: Septiembre será un mes de abundancia para Piscis, bajo la influencia del As de Oros. Recibirás tres golpes de suerte con los números 08, 17 y 23, además de resolver trámites relacionados con herencias y propiedades. El Arcángel Metatrón te ayudará a limpiar energías negativas y abrir caminos en lo profesional. También se presentan viajes de negocios, un cambio de coche y la posibilidad de iniciar una carrera universitaria. En el amor, alguien cercano en el trabajo podría enamorarse de ti, pero deberás ser claro con tus sentimientos para evitar confusiones.
