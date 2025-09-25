Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 25 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Hoy 25 de septiembre, los astros influirán en cada signo, con algunos enfrentando desafíos y otros disfrutando de avances significativos, lo que destaca la importancia de la reflexión sobre la astrología.
La conocida astróloga Mhoni Vidente dará a conocer el miércoles 24 de septiembre sus predicciones diarias sobre salud, trabajo, finanzas y amor. A través de sus orientaciones, brindará consejos personalizados a cada signo del zodiaco, lo que guiará a sus seguidores para tomar decisiones más acertadas y encaminarse hacia un futuro próspero.
Hoy, la influencia de los astros jugará un papel clave, lo que afecta a cada signo de manera particular. Mientras que algunos se enfrentarán a desafíos que pondrán a prueba su resistencia, otros vivenciarán avances significativos y disfrutarán de un periodo de mayor equilibrio y estabilidad en sus vidas.
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy jueves 25 de septiembre
- Aries: En este mes, Aries estará bajo la influencia de la carta del Diablo, la cual anuncia dinero rápido y crecimiento profesional, pero también te alerta sobre envidias y mal de ojo. Tu mejor día será el viernes, con los números mágicos 06, 15 y 37, y los colores rojo y blanco como amuletos. La presencia del Arcángel Uriel marcará un periodo de cambios profundos que te impulsarán a superar obstáculos y alcanzar el éxito.
- Tauro: Para Tauro, la carta de la Justicia domina septiembre, indicándote que es tiempo de seguir aprendiendo y resolver problemas legales para evitar bloqueos energéticos. Tus días mágicos serán 01, 03, 05, 10, 15, 19, 21, 25 y 29, con los números 05, 09 y 32 y los colores amarillo y azul. El Arcángel Miguel guiará tu camino, ayudándote a crecer profesionalmente y a abrir puertas académicas. También deberás cuidar tu estómago y úlceras, además de evitar discusiones en el trabajo.
- Géminis: La carta de El Mundo marcará a Géminis con oportunidades de negocios internacionales, viajes y trámites de migración. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 09, 13, 15, 19, 21, 27 y 30, con los números 06, 11 y 28 y los colores verde y blanco. El Arcángel Gabriel renovará tus energías y te abrirá puertas a contratos y reconocimientos laborales. Eso sí, deberás controlar los celos y pleitos innecesarios, cuidar tu garganta y tiroides, y estar atento a oportunidades de mudanza o incluso de vivir en el extranjero.
- Cáncer: En septiembre, Cáncer tendrá como guía la carta de El Mago, que anuncia nuevos proyectos económicos y la necesidad de mantener pensamientos positivos. Tus números mágicos son 04, 13 y 17, tus colores blanco y negro, y tu mejor día el martes. Bajo la protección del Arcángel Rafael, será un mes de gran crecimiento laboral, pero deberás ser discreto para evitar envidias y traiciones. En el amor, llegará una renovación afectiva y tendrás oportunidad de cerrar ciclos del pasado. También es recomendable cuidar tu salud en temas de circulación y hormonas.
- Leo: El mes nueve trae a Leo la fuerza de El Carruaje, que impulsa a tomar decisiones valientes y dejar atrás la zona de confort. Tus números mágicos serán 03, 08 y 34, con colores blanco y naranja, y tus mejores días el 01, 04, 07, 09, 11, 15, 20, 21, 23 y 30. El Arcángel Metatrón iluminará tu camino, atrayendo dinero extra, estudios universitarios y proyectos nuevos. Este mes marcará finales y comienzos amorosos, además de viajes y cambios importantes en lo personal. Eso sí, cuida tus riñones y salud, y sé cauteloso con créditos bancarios.
- Virgo: En septiembre, Virgo estará bajo la energía de la Templanza, lo que anuncia sorpresas económicas y nuevos rumbos laborales. Tus números mágicos son 02, 29 y 40, tus colores azul y rojo, y tus días clave 02, 04, 06, 07, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 29 y 30. El Arcángel Miguel guiará tus pasos, ayudándote en transformaciones radicales. Este mes será de reinventarse en todo sentido, aprovechar la doble suerte rápida por tu cumpleaños y avanzar en lo profesional. Sin embargo, deberás cuidar tu intestino y migrañas, además de mantener discreción para evitar el mal de ojo.
- Libra: Para Libra, septiembre estará dominado por la carta de El Emperador, que anuncia un ciclo de cambios trascendentales, donde deberás priorizarte a ti mismo antes que a los demás. Tus días mágicos serán 01, 05, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30, tus colores rojo y amarillo, y tus números 09, 18 y 77. El Arcángel Jofiel será tu guía, atrayendo mayores ingresos y oportunidades laborales. Sin embargo, deberás ser firme ante familiares que intenten aprovecharse de tu generosidad.
- Escorpio: En septiembre, Escorpio será regido por la carta del Sol, lo que abre un ciclo de crecimiento en lo laboral y en la vida amorosa. Este mes trae consigo doble suerte rápida con los números 10, 21 y 49, además de viajes importantes que se realizarán en dos ocasiones. Tu ángel protector será Chamuel, quien impulsará tu vida profesional y favorecerá tu entorno político y social.
- Sagitario: Para Sagitario, la carta de la Torre marca un mes lleno de aprendizajes. Será una etapa ideal para resolver asuntos legales y migratorios, además de recibir dinero extra por la venta de una propiedad. Tus mejores días son 01, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30, y deberás cuidarte de los enojos en pareja, ya que podrían llevar a una separación definitiva. Tu guía espiritual será el Arcángel Metatrón, impulsándote a dejar atrás lo que no te conviene.
- Capricornio: Septiembre estará marcado por la carta de el Loco, que representa un impulso hacia negocios propios y nuevas metas. Recibirás dinero fácil con los números 29, 30 y 36, pero deberás estar atento a las traiciones de amigos y amores. El Arcángel Uriel será quien te brinde claridad en asuntos financieros y patrimoniales. Habrá invitaciones a viajes y una oportunidad de trabajar en una institución federal, aunque también deberás controlar los excesos en fiestas y mantener tu salud como prioridad.
- Acuario: El mes nueve será dominado por la carta de la Estrella, lo que favorece trámites legales de residencia o visa. Es un periodo excelente para iniciar un negocio propio y cuidar tu bienestar físico y emocional, sobre todo en temas de depresión y ansiedad. Tus mejores días son 01, 06, 07, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30. Bajo la protección del Arcángel Miguel, estarás protegido de envidias y podrás tomar decisiones importantes como un cambio de carrera universitaria que potenciará tu desarrollo profesional.
- Piscis: Septiembre será un mes de abundancia para Piscis, bajo la influencia del As de Oros. Recibirás tres golpes de suerte con los números 08, 17 y 23, además de resolver trámites relacionados con herencias y propiedades. El Arcángel Metatrón te ayudará a limpiar energías negativas y abrir caminos en lo profesional. También se presentan viajes de negocios, un cambio de coche y la posibilidad de iniciar una carrera universitaria. En el amor, alguien cercano en el trabajo podría enamorarse de ti, pero deberás ser claro con tus sentimientos para evitar confusiones.