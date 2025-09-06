HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 7 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 7.

Lee el horóscopo de hoy, 7 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 7 de septiembre. | Foto: La República

Hoy, 7 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

PUEDES VER: ¿Qué quiere decir soñar con tigres? Significado y su interpretación completa

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre?

  • Aries: Es posible que estés aferrándote a alguien que actúa con mucha inseguridad o inestabilidad emocional. Toma consciencia de este estado y trata de alejarte, será lo más conveniente.
  • Tauro: Algunos familiares se unirán para realizar una actividad en conjunto. Te convocarán y gracias a tu participación y buenas ideas todo saldrá como lo esperaban. Pasarás un momento muy ameno.
  • Géminis: Un familiar está cayendo constantemente en actitudes caprichosas. Pensarás en exhortarlo para que reflexione, pero usa las palabras adecuadas, solo así entenderá y podrá cambiar.
  • Cáncer: Te rodearán muchas personas en un momento donde deseas aislarte y pensar sobre tu vida sentimental. No caigas en un estado de nostalgia y disfruta de la compañía de tus seres queridos.
  • Leo: Termina ese período de inestabilidad sentimental. Aparece una nueva oportunidad y será realmente positiva. Esta vez, será necesario que controles tus pasiones, no te conviene desbordarte.
  • Virgo: Esa persona con la que discutiste te buscará para continuar con la confrontación. No deseas más conflictos y decidirás alejarte. En el tiempo, ella será consciente de su error y se disculpará.
  • Libra: Por más encanto y dulzura que demuestre, sabes que esa persona no ha sido sincera. No caigas nuevamente en una situación amorosa que te afectó en el pasado. Reflexiona y toma distancia.
  • Escorpio: Te sientes lejos de poder cubrir esa deuda o compra que necesitas. No te desanimes ni caigas en el pesimismo. Aprovecha el día para distraerte. Con la mente despejada llegarán las soluciones.
  • Sagitario: Has dicho cosas muy duras que solo han alejado a la persona que amas. Su falta de atención o indiferencia te harán recapacitar y cambiarás. Hoy la buscarás para expresarle tus sentimientos.
  • Capricornio: La inestabilidad de esa persona la traerá nuevamente a tu lado. No obstante, existe la posibilidad que vuelva a distanciarse sin un motivo aparente. Establece condiciones antes de perdonarla.
  • Acuario: Te sientes inseguro de darle una respuesta a esa persona que te interesa. No dejes pasar el tiempo sin definir tus sentimientos. Luego podría distanciarse y sería algo tarde, reflexiona.
  • Piscis: Este tiempo de distancia te ha permitido ordenar tus ideas y sentimientos. Ahora tienes las cosas claras y buscarás a tu pareja para poner las condiciones que deseas en la relación. Te escuchará.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 6 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 6 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO HOY: qué te deparan los astros este 4 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO HOY: qué te deparan los astros este 4 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO : qué te deparan los astros este 5 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO : qué te deparan los astros este 5 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 6 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 6 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

México vs Japón EN VIVO por amistoso internacional fecha FIFA 2025: empatan 0-0 en el segundo tiempo

Resultados de La Kábala de este sábado 6 de setiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

César Acuña ante críticas por inseguridad en Trujillo: "Estoy indignado, la gente no valora mi trabajo"

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 6 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 5 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 6 de septiembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

César Acuña ante críticas por inseguridad en Trujillo: "Estoy indignado, la gente no valora mi trabajo"

Elecciones 2026: el Partido Morado apuesta ahora por un candidato propio y una ideología de centro

Congresista Roberto Sánchez defiende contratación de Betssy Chávez en su despacho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota