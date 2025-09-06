➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 7 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 7.
Lee el horóscopo de hoy, 7 de septiembre. | Foto: La República
Hoy, 7 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre?
- Aries: Es posible que estés aferrándote a alguien que actúa con mucha inseguridad o inestabilidad emocional. Toma consciencia de este estado y trata de alejarte, será lo más conveniente.
- Tauro: Algunos familiares se unirán para realizar una actividad en conjunto. Te convocarán y gracias a tu participación y buenas ideas todo saldrá como lo esperaban. Pasarás un momento muy ameno.
- Géminis: Un familiar está cayendo constantemente en actitudes caprichosas. Pensarás en exhortarlo para que reflexione, pero usa las palabras adecuadas, solo así entenderá y podrá cambiar.
- Cáncer: Te rodearán muchas personas en un momento donde deseas aislarte y pensar sobre tu vida sentimental. No caigas en un estado de nostalgia y disfruta de la compañía de tus seres queridos.
- Leo: Termina ese período de inestabilidad sentimental. Aparece una nueva oportunidad y será realmente positiva. Esta vez, será necesario que controles tus pasiones, no te conviene desbordarte.
- Virgo: Esa persona con la que discutiste te buscará para continuar con la confrontación. No deseas más conflictos y decidirás alejarte. En el tiempo, ella será consciente de su error y se disculpará.
- Libra: Por más encanto y dulzura que demuestre, sabes que esa persona no ha sido sincera. No caigas nuevamente en una situación amorosa que te afectó en el pasado. Reflexiona y toma distancia.
- Escorpio: Te sientes lejos de poder cubrir esa deuda o compra que necesitas. No te desanimes ni caigas en el pesimismo. Aprovecha el día para distraerte. Con la mente despejada llegarán las soluciones.
- Sagitario: Has dicho cosas muy duras que solo han alejado a la persona que amas. Su falta de atención o indiferencia te harán recapacitar y cambiarás. Hoy la buscarás para expresarle tus sentimientos.
- Capricornio: La inestabilidad de esa persona la traerá nuevamente a tu lado. No obstante, existe la posibilidad que vuelva a distanciarse sin un motivo aparente. Establece condiciones antes de perdonarla.
- Acuario: Te sientes inseguro de darle una respuesta a esa persona que te interesa. No dejes pasar el tiempo sin definir tus sentimientos. Luego podría distanciarse y sería algo tarde, reflexiona.
- Piscis: Este tiempo de distancia te ha permitido ordenar tus ideas y sentimientos. Ahora tienes las cosas claras y buscarás a tu pareja para poner las condiciones que deseas en la relación. Te escuchará.